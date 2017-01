Carenţele din sistemul sanitar britanic au ucis o româncă

Se pare că sistemul medical nu are hibe nu numai pe meleagurile noastre, ci şi în Marea Britanie. Mădălina Benson, o fostă Miss România, a încetat din viaţă la numai 29 de ani în urma unui atac de cord, într-un spital din Regatul Unit, în 2002. Tragedia s-a produs după ce medicii i-au neglijat tratamentul, influenţaţi de defecţiuni ale aparaturii. Tînăra a fost internată la Spitalul Kettering pe data de 20 noiembrie 2002, după ce s-a plîns că i-a amorţit corpul. După trei zile s-a plîns de o durere severă de spate. De româncă s-au ocupat 15 doctori şi şase asistente, care au observat nivelul scăzut al oxigenului din sînge şi pulsul ridicat. Se pare că femeia apăsa mereu pe un buton pentru a i se atenua durerea. Personalul medical nu şi-a dat interesul decît după aproape 18 ore, cînd a primit ajutorul ce îi putea salva viaţa. În dimineaţa în care starea ei s-a agravat, Mady Benson a fost controlată de doi doctori, care au crezut că ceilalţi medici ştiau de seriozitatea simptomelor. Doar cînd partenerul său de viaţă, Andrew Benson, a sosit la spital, soţia sa a primit oxigen, dar aceasta se afla în stare gravă şi a suferit un atac de cord fatal.

După şase ani în care soţul s-a luptat să afle adevărul, Tom Osborne, un medic legist, a declarat că: „Este grav că nimeni nu a ţinut cont de semnele de atenţionare. La deces a contribuit o defecţiune a sistemului se înregistrare, ce a dus la pierderea ocaziilor de tratament”. Medicul legist va trimite o scrisoare Ministerului Sănătăţii, în care recomandă ca toţi pacienţii care au un nivel scăzut de oxigen în sînge să li se efectueze urgent analize. „Am anunţat spitalul că nu am crezut că soţia mea a fost îngrijită corespunzător. Dar ei m-au asigurat că nu s-a întîmplat nimic greşit. Simt că am fost minţit şi am fost foarte furios. Verdictul legistului a permis familiei lui Mady şi mie să avem parte de o încheiere a problemei”, a mărturisit Andrew Benson. Preşedinte al unei companii, acesta a trimis multe scrisori de nemulţumire spitalului, dar a fost ignorat. La doi ani după tragedie, a apelat la patologul Nat Carey pentru a doua opinie. Medicul a infirmat verdictul de miocardie virală dat de spital şi l-a sfătuit pe bărbat să îşi cheme avocaţii pentru a obţine o investigaţie completă.