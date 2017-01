Cargou turcesc, reţinut în Portul Agigea

Inspectorii Port State Control (PSC) din cadrul Autorităţii Navale Române, au dispus, vineri, măsura reţinerii unui cargou turcesc aflat sub standardele impuse de Uniunea Europeană. Nava „Ilhan Aga”, pavilion Turcia, se află în dana 102 a Portului Constanţa Sud – Agigea, unde efectuează operaţiuni de încărcare uree vrac. În urma controlului PSC, inspectorii au stabilit că nava are opt deficienţe dintre care trei sînt cu risc şi au impus reţinerea cargoului. Astfel, nava are instalaţia hidraulică avariată, fapt pentru care unul dintre capacele magaziei s-a blocat în poziţia deschis, ofiţerul secund are certificatul de competenţă expirat, iar staţia radio a vaporului are probleme de emisie. Cargoul va putea părăsi Portul Constanţa Sud – Agigea abia după ce îşi va remedia deficienţele şi efectuarea reinspecţiei PSC.