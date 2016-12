Cargouri eşuate

Două nave sub pavilion georgian care staţionau în rada exterioară a portului Sulina au eşuat în noaptea de joi spre vineri din cauza furtunii. Autorităţile navale spun că vasul „Jupiter“, cu patru români şi patru sirieni la bord, trebuia să ajungă în Portul Galaţi. Din cauza vremii autorităţile fluviale au închis, însă, Canalul Sulina, iar comandantul navei a luat decizia să staţioneze la sud de Bara Sulina. Pe timpul nopţii, din cauza furtunii, nava a eşuat. „Echipajul a rămas la bordul navei. Comandantul susţine că au suficiente provizii şi că în urma coliziunii cu ţărmul nava nu a început să ia apă. „Jupiter“ este în momentul de faţă cu chila pe uscat iar salvarea ei este acum imposibilă. Rămâne de vazut dacă armatorul va lua decizia să o ranflueze sau dacă o va abandona“ a declarat director general al Autorităţii Navale Române, Paul Brânză. Nava „Jupiter“ are 78 de metri lungime şi un deplasament 1.725 tdw. Cea de-a doua navă care a eşuat din cauza furtunii este tot sub pavilion georgian. Reprezentanţii Autorităţii Navale Române (ANR) spun că nava „Torgut S“ a ancorat în radă, miercuri noaptea, la nord de bara Sulina. Din câte se pare, pe timpul nopţii, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile ancora a grapat pe nisip şi nava a intrat în derivă. Cu toate că au încercat să redreseze nava, după câteva zeci de minute, nava a eşuat pe un banc de nisip. Incidentul a fost raportat autorităţilor de comandantul navei, ieri, în jurul orei 12.00, acesta afirmând că eşuarea a avut loc în jurul orei 03.20. Reprezentanţii ANR spun faptul că de la bordul navei nu s-a solicitat asistenţă sau salvare că există provizii suficiente de motorină, apă şi ulei. Comandantul le-a spus autorităţilor portuare că a luat legătura cu armatorul navei care a demarat demersurile necesare pentru dezeşuare. „Torgut S“ este o navă de tip cargou cu o lungime de 88 de metri care a venit de la Diliskelesi (Turcia) şi are ca destinaţie finală portul Ilychevsk (Rusia).