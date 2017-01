Carla Bruni, sabotată de redacţia “Libération”

Carla Bruni-Sarkozy şi-a pierdut postul de redactor-şef special al cotidianului “Libération” la doar cîteva ore după ce fusese propusă, pentru o zi, în această funcţie, de preşedintele-director general al publicaţiei, Laurent Joffrin. Site-ul bakchich-info a dezvăluit faptul că Laurent Joffrin a anunţat, în şedinţa de redacţie din 18 iunie, intenţia sa de a o numi pe Carla Bruni-Sarkozy, soţia preşedintelui francez, în funcţia de redactor-şef pentru o zi, la ediţia de vineri a cotidianului. Potrivit revistei “Marianne”, această alegere se înscrie în campania de promovare a celui mai nou album al Carlei Bruni, care urmează să fie lansat pe 21 iulie.

Se pare că iniţiativa lui Joffrin nu a trezit entuziasmul jurnaliştilor de la “Libération”, care s-au arătat iritaţi de ideea promovării soţiei preşedintelui în paginile ziarului, recunoscut ca avînd vederi de stînga şi, în principal, opuse regimului Sarkozy. La puţin timp după şedinţa de redacţie, Societatea Civilă a personalului de la Libération (SCPL) a afişat un comunicat foarte ostil faţă de iniţiativa lui Joffrin. “SCPL dezaprobă şi se desolidarizează de orice eventuală operaţiune de comunicare în beneficiul Carlei Bruni-Sarkozy la Libération (de tipul redactor-şef sau invitat special), care ar putea avea consecinţe dezastruoase asupra imaginii ziarului în momentul în care cititorii săi sînt în căutarea unor repere. Date fiind statutul său şi poziţia actuală, cerem să i se rezerve doar un tratament strict jurnalistic”.

Drept urmare, Laurent Joffrin a renunţat la idee, argumentînd că această decizie nu are legătură cu reacţia echipei redacţionale a cotidianului. El a explicat că a renunţat la proiect în principal de teama de a fi prost înţeles de cititori. “În contextul actual, o astfel de iniţiativă ar fi suspectată drept un mod de a-i face jocul lui Sarkozy. Iar noi nu vrem asta. Eu am ascultat CD-ul Carlei Bruni. Nu e rău. Dar îmi dau seama că iniţiativa nu ar fi înţeleasă. Aşadar, am decis să renunţăm. În orice caz, această idee nu era finalizată în momentul în care am vorbit redacţiei despre ea”. Astfel, s-a decis să i se propună agentului Carlei Bruni un simplu interviu, însă nu se ştie dacă ideea va fi acceptată de aceasta.