Carla Suarez Navarro, în optimi la US Open

Carla Suarez Navarro, în vârstă de 28 de ani, a ajuns în optimile turneului de Mare Şlem de la US Open fără să cedeze vreun set în primele trei runde şi o avertizează pe Simona Halep, înaintea meciului din optimi, că nu are de gând să se oprească până în finala competiţiei.

"Nu am de gând să mă opresc în optimi sau în sferturi. Îmi doresc mai mult dacă tot am ajuns în a doua săptămână a turneului. Vreau să joc finala. Nu am avut rezultate bune anul trecut, aşa că am încercat să fiu mai atentă. Acum joc bine, însă vreau mai mult", a spus Navarro.

Simona Halep, aflată pe locul 5 WTA, şi Carla Suarez Navarro, a 12-a jucătoare a lumii, s-au mai întâlnit de 10 ori până la această confruntare, iar scorul meciurilor directe este unul de egalitate 5-5. Partida dintre Halep şi Navarro se va disputa luni. Învingătoarea din acest meci va juca în sferturile de finală cu Serena Williams (Statele Unite ale Americii, locul 1 WTA) sau Yaroslava Shvedova (Kazahstan, poziţia 52 WTA).