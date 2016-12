Carmangeria Auchan, închisă!

19:14:34 / 24 August 2016

carmangeria auchan

Nu cred ca e o problema de calitate pentru ca la Auchan e o doctora foarte rea ce a dat afara toti managerii pe care ia prins cu expirate...tuturor le este frica de ea, e dracu pe pământ... am auzit ca atunci cand fac curat ii pune sa frece canturile dintre plăcile de gresie in genuchi ca pe sclavi...e o nenorocita a dat afara pe turcul de la pescarie, pe aia de la brutarie si daca era de calitate il dădea si pe asta de la carmangerie in suturi afara... e susținuta de director, o tine ala pe picior mare....aia e mai rău ca DSV ul, o obsedată de calitate.