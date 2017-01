Cărmăzan o vede pe Angela Gheorghiu în rolul Mariei Tănase

Regizorul Ioan Cărmăzan a reluat proiectul cinematografic despre cântăreaţa Maria Tănase, pornind de la proiectul regretatului regizor Sergiu Nicolaescu, de la a cărui trecere în eternitate s-au împlinit, pe 3 ianuarie, doi ani. Ioan Cărmăzan a preluat proiectul, în prezent, el încercând să atragă fondurile necesare pentru realizarea lui, sumă care se ridică la 2,5 milioane de euro. Regizorul a spus că, în momentul de faţă, „nu poate decide” cine ar putea să interpreteze rolul Mariei Tănase. „În capul meu sunt şi Angela Gheorghiu, la o anumită vârstă, şi Jojo, şi Alexandra Coman. Toate acestea se vor decide în momentul în care ne apropiem de film, pentru că pregătirea unui film durează între trei şi cinci luni”, a precizat acesta.

O PELICULĂ FĂRĂ VÂRSTĂ

Cărmăzan a spus că această peliculă „nu are timp, nu are vârstă” şi o va realiza atunci „când condiţiile vor fi coapte toate, la un loc”. „În intenţia mea am reluat proiectul de vreo două luni şi am început să mă ocup de el”, a mai spus Cărmăzan.

Referitor la nominalizarea sa pentru acest proiect, soprana Angela Gheorghiu a menționat: „Am primit acum doi ani, din partea domnului Ioan Cărmăzan, mai multe invitaţii de a mă implica în pelicula biografică „Maria Tănase”, prea romanţată şi cu prea multe elemente de ficţiune, după părerea mea. Domnul Cărmăzan m-a rugat să conving şi alţi actori sau politicieni români să se implice în acest proiect. Am răspuns, de fiecare dată, că pot să decid dacă iau sau nu parte la un proiect în măsura în care mi se prezintă detalii concrete şi un calendar clar - or, aici, nu a fost cazul”, a declarat soprana. Aceasta a precizat că o respectă şi o admiră pe Maria Tănase, dar nu şi-a dorit niciodată să o interpreteze într-un film.