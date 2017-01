Carmen Brumă, înapoi pe ecran, din 5 septembrie, la Happy Channel

După o pauză de doi ani în viaţa de realizator TV şi după o perioadă de 12 ani în care a lucrat la Realitatea TV, Carmen Brumă se întoarce în trustul care a lansat-o, Intact Media Group, urmând să realizeze din 5 septembrie emisiunea "Happy Life by Carmen Brumă" la Happy Channel. Cunoscută pentru promovarea sportului și a unui stil de viață sănătos, aceasta îi va informa pe telespectatori, în cadrul "Happy Life by Carmen Brumă", care sunt secretele unei siluete de invidiat, care sunt condițiile unei diete echilibrate sau care sunt cele mai bune metode de prevenție - potrivit unui comunicat al Antena Group.

"Sunt bucuroasă să mă alătur unei echipe tinere și profesioniste și sper ca informațiile pe care le voi aduce în rubricile mele să fie pe măsura așteptărilor publicului Happy Channel, un public preponderent feminin și educat, care apreciază cu siguranță importanța unui stil de viață sănătos în vremurile pe care le trăim. Vor exista mai multe rubrici (Happy Doc, Happy Fit, Slăbește-mă, Brumă!), iar telespectatorii vor afla într-o manieră relaxată și neconvențională informații utile care să-i ajute să prevină problemele de sănătate, să fie în formă și să se simtă bine în propria piele. Un om sănătos nu are cum să nu fie fericit!", a declarat vedeta.

"Happy Life by Carmen Brumă" face parte din magazinul cultural informativ difuzat de Happy Channel, "Happy Day" - în prezent - program de zece minute, difuzat de luni până vineri, la orele 06.50, 15.50, 23.50, realizat de Criss, Vlad și Rapha, cunoscuţi din formaţia LaLa Band.

Începând din această toamnă, show-ul va avea o durată de o oră şi va fi difuzat de mai multe ori pe zi, potrivit declaraţiilor lui Carmen Brumă, aceasta precizând că deocamdată nu s-au stabilit exact orele la care va fi difuzată emisiunea.

CINE ESTE CARMEN BRUMĂ

Potrivit blogului personal, Carmen Brumă şi-a început cariera în televiziune la Antena 1, în anul 1999, fiind asistentă în cadrul emisiunii "Tele Euro Bingo Show" (1999-2000). Apoi a fost colaborator matinal la "Dimineţi La Tine" şi coregraf pentru emisiunea "Totul va fi bine" (2000-2002), redactor la "Noaptea târziu cu Mircea Badea" (2000-2002), iar din anul 2002 s-a angajat la Realitatea TV.

Astfel, în perioada 2002-2014 a realizat/prezentat mai multe emisiuni/rubrici la Realitatea TV ("Trezirea la realitate cu Adina şi Carmen" - emisiune matinală cu o durată de trei ore; "7 Arte" - agenda culturală a săptămânii; "Tendinţe" - emisiune estivală; a fost editor-prezentator pentru departamentul Sport; "Kilocruciada"; "Bruma de mişcare"; "Bruma de nutriţie"; "Spa-ul de duminică seara"; "Ai grijă de tine").

În paralel, în perioada 2008-2012 s-a ocupat de alte proiecte, precum: lansarea primei sale cărţi "Slim - Cum am slăbit 30 de kilograme şi nu le-am mai pus înapoi"; a fost iniţiator, promotor şi organizator împreună cu revista Viva şi Mircea Badea a evenimentului "Mişcarea contra statului" - cursă populară la a cărei primă ediţie au fost prezente 5.000 de persoane; s-a ocupat de campania "Supersilueta după Sărbători" împreună cu Silhouette Help; a lansat programul "3 S - Sănătoasă, suplă, sătulă" - carte şi dvd, care s-au vândut în peste 150.000 de exemplare într-un an.

De asemenea, în anul 2014 a lansat volumul "Jurnal de gravidă - Cum să-ţi controlezi greutatea şi să ai un copil sănătos".

Din 2014 până în prezent, perioada în care a făcut pauză de la televiziune datorită naşterii primului său copil, a fost implicată în mai multe campanii de sănătate/frumuseţe (Promotor "Primele 1.000 de zile" - campanie în colaborare cu Societatea Naţională de Medicina Familiei pentru încurajarea alăptatului şi conştientizarea importanţei alimentaţiei din faza de concepţie şi până la vârsta de doi ani; asociere de imagine în calitate de ambasador cu brandul Kuvings în România; ambasador al Beautin Collagen în România; ambasador al campaniei de prevenţie a cancerului la sân "Hands On" Nestle Romania; ambasador United Way România la Semimaratonul Internaţional Bucureşti).

Carmen Brumă este într-o relaţie cu realizatorul Antena 3 al emisiunii "În gura presei", Mircea Badea. Cei doi au un copil, Vlad, născut în 14 mai 2014.