Carnagiu pe şosea

SPULBERAŢI. Patru oameni şi-au pierdut viaţa şi alţi patru au fost răniţi vineri seară, după ce microbuzul în care se aflau a intrat în coliziune cu un autotren, pe Drumul Naţional 22 C (Constanţa - Cernavodă), la ieşirea din localitatea Poarta Albă. Tragicul accident rutier s-a petrecut în jurul orelor 17.00. Poliţiştii de la Rutieră spun că totul s-a întâmplat după ce roata unui autotren DAF, înmatriculat VL 59 DML, care se deplasa dinspre Murfatlar către oraşul Medgidia, s-a desprins şi a intrat sub un tir marca DAC, condus de Viorel Sima, în vârstă de 46 de ani. „Roata de pe partea stângă a platformei i-a zburat exact în momentul în care treceam pe lângă el. Tot ce am văzut a fost pneul ăla care venea spre mine. Apoi, m-am răsturnat pe o parte şi m-am răsucit pe şosea”, îşi aminteşte Viorel Sima. În secundele următoare, spun oamenii legii, tirul scăpat de sub control a intrat în coliziune frontală cu un microbuz condus din sens opus de Iulian Presecaru, de 22 de ani, din localitatea Remus Opreanu, zdrobindu-l pur şi simplu şi aruncându-l în afara carosabilului. În urma impactului devastator, şoferul microbuzului şi trei pasageri şi-a pierdut viaţa, alte patru persoane aflate în acest autovehicul fiind rănite.

ÎN STARE GRAVĂ. La locul tragediei au sosit, în scurt timp, trei ambulanţe SMURD, cinci autospeciale ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă, un echipaj de Descarcerare şi mai multe maşini ale Poliţiei Rutiere. „Când au ajuns la locul accidentului, colegii noştri de la Descarcerare au eliberat dintre fiarele contorsionate ale microbuzului două persoane rănite. Aceasta a fost prioritatea lor. Apoi au fost scoase din autovehiculul distrus şi cele trei trupuri neînsufleţite. La faţa locului s-a deplasat, pentru sprijin, şi o autospecială cu apă şi spumă”, a declarat sg. maj. Paula Anghel, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” (ISU). Cei patru răniţi au fost transportaţi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde doi dintre ei au rămas internaţi, în stare foarte gravă, în Secţia de Terapie Intensivă. Oamenii legii i-au testat pe şoferii celor două tiruri cu aparatul Drager şi au constatat că aceştia nu consumaseră băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Poliţiştii au solicitat efectuarea unei expertize tehnice la autotrenul la care s-a produs defecţiunea. Oamenii legii spun că victimele teribilului accident lucrau la o firmă din Constanţa şi se îndreptau către Medgidia. Ancheta continuă pentru elucidarea împrejurărilor exacte în care a avut loc această tragedie rutieră. După producerea accidentului, traficul rutier în zonă a fost blocat timp de câteva ore, poliţiştii deviind circulaţia către Medgidia. La închiderea ediţiei, traficul fusese reluat.

REMEMBER. Amintim că, pe 1 februarie, două persoane au murit pe loc şi alte şapte au fost rănite într-un tragic accident rutier produs pe Drumul Naţional 22 (Constanţa - Tulcea), în apropierea comunei Lumina. Poliţiştii de la Rutieră au stabilit atunci că Petrică Radu, în vârstă de 42 de ani, din Cogealac, aflat la volanul unui autobuz marca Probus, înmatriculat CT 60 DYK, care transportă persoane pe ruta Constanţa - Fântânele, se deplasa pe DN 22, dinspre localitatea Tariverde către Lumina. Ajuns la Km 282, spun oamenii legii, într-o curbă, şoferul a pierdut controlul direcţiei pe carosabilul acoperit cu polei şi a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală cu o volă condusă regulamentar din sens opus de Eugen Ştefanenco, în vârstă de 39 de ani, din Lumina. În urma teribilei coliziuni, doi călători aflaţi în autobuz au murit pe loc, zdrobiţi pur şi simplu de cupa utilajului, care a făcut ţăndări parbrizul. Alţi şapte pasageri au fost răniţi.