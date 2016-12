Carnaval, concerte şi petreceri

Este weekend şi Mamaia se dezlănţuie din nou! Buna dispoziţie va fi la tot pasul, pe stradă şi prin cluburi, pe agenda ofertelor de distracţie regăsindu-se o mulţime de evenimente mondene, party-uri şi concerte.

CARNAVAL Şi dacă este sâmbătă... este iar Carnaval în Mamaia. Astfel, de la ora 20.00 are loc o nouă paradă a carelor alegorice aparţinând cluburilor din staţiune. Ca de fiecare dată, pornirea carelor alegorice se va face din parcarea mare de lângă hotelul Perla. Vor întreţine un spectacol de stradă grandios animatoarele şi DJ-ii cluburilor, barmani, acrobaţi, instrumentişti, precum şi zeci de figuranţi îmbrăcaţi în costume de senzaţie, întruchipând prinţese, luptători, suverani sau eroi din mitologie. Defilarea va avea loc pe traseul Telegondolei, de la hotelul Perla către Piaţeta Cazinoului, pe faleza din staţiune. În piaţetă, carele vor face fiecare câte o oprire la Fashion Corner.

CLUBURI Unul dintre cele mai aşteptate concerte ale acestei săptămâni este cel al australianului Faydee, care va cânta sâmbătă, după miezul nopţii, în Crema Summer Club. Un concert al unei artiste internaţionale de top va avea loc şi în noul club din Mamaia, Yamas, care se deschide oficial sâmbătă noapte, cu recitalul grecoaicei Natassa Theodoridou. În clubul Bellagio are loc petrecerea „Hot Summer Night“, iar în Princess Summer Club & Beach are loc evenimentul „Harlem Shake Night“. Petrecerea din clubul Luv Lounge poartă numele de „Beauty and the Beats“, iar în clubul Fratelli va mixa DJ Cut Killer.