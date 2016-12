„Carnavalionul”, la cumpăna dintre ani, la Constanța

În anii trecuți, din cauza măsurilor de austeritate impuse de Guvernele portocalii, administrațiile publice locale au fost nevoite să strângă cureaua atunci când a fost vorba de ornamente luminoase. A fost cazul și Primăriei Constanța, care a preferat să drămuiască mult mai bine banii de la bugetul local şi să-şi stabilească mai întâi priorităţile în privinţa cheltuielilor. Pentru că a primit zeci de sesizări de la populație că municipiul este sărac de sărbători în ceea ce priveşte iluminatul ornamental, primarul Constanţei, Radu Mazăre, a promis că anul acesta va fi diferit și iluminat corespunzător. În plus, Mazăre a promis că o să se țină de cuvânt și o să organizeze ”Carnavalionul”, astfel încât constănțenii să sărbătorească cumpăna dintre ani la fel ca în marile orașe ale Europei. Evenimentul se va desfăşura în patru intersecţii din oraș. „Promisiunea cu „Carnavalionul“ rămâne în picioare. Am mai strâns baierele bugetului, am considerat că nu avem bani, că sunt lucruri mai importante. Mi-am asumat chestiunea asta şi am zis că bucuria pe care o generează luminiţele de sărbători înseamnă mult pentru constănțeni şi eu am ignorat-o. Acum va fi mult mai luminat oraşul de sărbători şi o să facem „Carnavalionul“. Nu ştiu cât va costa. Cu siguranţă, o mare parte din populaţie o să fie pe stradă, împreună cu mine”, a afirmat Mazăre.