Carnavalul a zguduit litoralul

Sultanul Suleyman Magnificul a cucerit Mamaia! N-a fost nici film, nici reîncarnare. Undeva la mijloc. Un rol bine jucat de primarul Radu Mazăre, un scenariu şi o tematică ce s-au dovedit a fi „cu lipici” la public, o mobilizare fără precedent pentru un eveniment de divertisment pe litoral şi peste 15.000 de oameni dornici de distracţie au fost aspectele „tehnice” ale celei mai spectaculoase nopţi ale verii din Mamaia.

AU NĂVĂLIT CA TURCII Aglomeraţie mare, agitaţie şi gălăgie în parcarea de lângă hotel Perla, sâmbătă, pe înserat. Carele alegorice ale cluburilor din Mamaia se aliniau la start. Nu erau pregătiri de război, aşa cum credeau cei mici, nici vreun miting de protest sau meci de fotbal, aşa cum credeau, probabil, cei mai în vârstă. Se pleca în defilare pentru Carnaval, ultimul din acest an. Şi a fost de pomină. Sultanul Radu Mazăre „a coborât” din paginile manualelor de istorie pentru a declanşa „bayram-ul” încheierii celei de-a doua ediţii a Carnavalului Mamaia. Pentru a nu fi „înecat” în marea de oameni de lângă telegondolă, Mazăre a urcat pe carul alegoric Princess Summer Club din parcarea Aqua Magic, în superbul costum al lui Suleyman Magnificul, flancat de soţiile sale misterioase şi frumoase, dar şi de ispititoarele cadâne, care dansau pe ritmurile orientale de se cutremura carul. Mulţimea a „dat pe afară” din spaţiul promenadei ca spuma dintr-un pahar cu bere. Cu telefoane, tablete, camere foto şi video, majoritatea au încercat să surprindă strălucirea sultanului şi frumuseţea fetelor, salutând, dansând şi aplaudând pe traseu, din stradă, de pe plajă, terase, balcoane şi bordură, unii urcându-se şi pe acoperişurile magazinelor. „Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”, „Lui Mazăre i-ar sta bine cu orice”, „Chiar e magnific, şi primarul vostru, şi evenimentul”, „Nu credeam că or să dea turcii năvală” sunt câteva din impresiile culese la cald, pe promenadă.

CARNAVAL ORIENTAL Piaţeta Cazinoului s-a dovedit încă o dată neîncăpătoare pentru mulţimea care l-a primit cu aplauze pe sultan. Aici, după ce a coborât de pe car, Suleyman Magnificul a urcat pe scenă însoţit de ieniceri, întors biruitor din luptă, după cum a consemnat bătrânul povestitor ce făcea parte din scenariu, şi a salutat mulţimea, dar şi nevestele şi pe mama sa (aflată în dreapta scenei), totul pe muzica din celebrul serial „Suleyman Magnificul”. Tot pe scenă, soţiile fidele s-au prezentat mamei sultanului, care le-a inspectat cu un ochi critic. Sultanul, în schimb, le-a inspectat îndeaproape, trecând apoi la cadânele păzite de credinciosul Sumbul, dintre care a ales-o pe cea mai frumoasă, Hurrem, pentru a-i deveni viitoare soţie. A prezentat-o mamei, a pus-o să danseze în faţa tuturor, Hurrem s-a împiedicat şi a căzut, conform scenariului, şi atunci... s-au dezlănţuit la dans toţi cei de pe scenă, nu înainte ca sultanul să se adreseze mulţimii. „Mamaia, carnavalul nu sunt ale mele, nici ale urmaşilor mei, nici ale constănţenilor. Staţiunea Mamaia este a românilor şi trebuie să fim mândri că am realizat împreună un lucru care să funcţioneze şi să fie un exemplu pentru ce se poate realiza în această ţară. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au fost alături şi care au pus umărul, vreau să le mulţumesc ziariştilor, vreau să le mulţumesc patronilor de cluburi, de hoteluri, de restaurante, vreau să le mulţumesc dansatorilor, femeilor de serviciu, chelnerilor, vreau să le mulţumesc tuturor celor care au ales să lucreze în Mamaia şi, bineînţeles, turiştilor care au venit în Mamaia să se bucure de o staţiune românească, de o mare frumoasă, de cluburi, de distracţie şi de Carnaval. Să continue Carnavalul”, a spus Suleyman Magnificul, alias Radu Mazăre.

SHOW-UL ŞI PREMIEREA CARELOR După desfăşurarea desprinsă din legenda şi serialul „Suleyman Magnificul”, în piaţetă au sosit şi celelalte care alegorice, ale căror echipe de animaţie au realizat un show fascinant, cel mai bun de până acum. Lumini, artificii, flăcări, fum, costume sclipitoare, cele mai sexy dansatoare, cei mai pricepuţi barmani, acrobaţii, dansuri variate, motociclete şi cântăreţi au fost elementele care au compus spectacolul oferit de cluburi. Astfel, au fost premiate câteva dintre cele unsprezece care alegorice. Princess Summer Club a primit premiul pentru implicarea în Carnaval, Coyote Ugly Saloon a primit distincţia pentru cea mai spectaculoasă apariţie, din partea clubului Crema a fost premiat DJ Pascal, drept cel mai bun DJ de la Carnaval, iar cel mai impresionant car alegoric a fost desemnat, cum era de aşteptat, carul clubului Bellagio. Cei de la Bellagio au defilat ultimii şi au realizat şi un show pe cinste, dar au fost foarte apreciaţi de către public şi toboşarii de la Tan Tan, dansatoarele de samba de la Crema, figuranţii de la Megalos şi chitaristul „pirotehnic” de la Luv Lounge. De asemenea, clubul Crush le-a făcut o surpriză de proporţii celor prezenţi în piaţetă aducând-o pe frumoasa Antonia, care a interpretat piesa „Jameia”, toţi artiştii şi toate echipele cluburilor fiind felicitaţi de Sultan, care a înmânat şi premiile managerilor de cluburi. „Mă bucur că ni s-a recunoscut munca, la fel ca şi anul trecut, mă bucur mai ales pentru că am avut concurenţă serioasă şi sunt sigură că vom fi în top şi la anul”, a declarat directorul clubului Princess, Oana Craioveanu.

„FINAL DE RĂZBOI” A fost o seară extraordinară la Mamaia, Suleyman fiind cel care a tras cu entuziasm cortina peste ediţia din 2013 a Carnavalului, în prezenţa a peste 15.000 de oameni. „Senzaţional a fost. Mă gândeam că nici la meciurile de fotbal nu se adună atâta lume. A ieşit pe sufletul meu şi pe sufletul lor. Îmi creşte sufletul când văd atâta lume. Ascultaţi mulţimea!”, a declarat primarul Radu Mazăre.

RĂDUCU A SIMŢIT PE VIU RESPONSABILITATEA MILITARĂ Fiul primarului, Răducu Mazăre, a fost „de gardă” la ieniceri, sâmbătă seară, la Carnaval, în rol de căpetenie. Chiar dacă a apărat onoarea Sultanului, el nu a scăpat de severitatea acestuia. Văzându-l că a lăsat arma din mână pentru a i-o oferi unei domnişoare, gest repetat şi de alţi câţiva ieniceri, Suleyman l-a „atins” cu palma peste coif şi a spus că oştenii nu au voie să dea armele nimănui. „O să vă tai capul!”, i-a avertizat Suleyman. Răducu a declarat că s-a simţit minunat costumat în războinic, fiind privit cu mare mândrie dintr-o lojă de mama sa, Ianina Petcu.