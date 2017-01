Carnavalul de la Mamaia a adunat peste 25.000 de oameni

După defilarea spectaculoasă a carelor alegorice pe traseul Perla - Cazino din Mamaia, sâmbătă seară, primarul Constanţei, Radu Mazăre, a deschis oficial Carnavalul pe scena Fashion TV, unde a fost protagonistul unei impresionante desfăşurări scenice. De ziua sa, Cezarul Constanţei a oferit spectacol cu fachiri, dansatoare persane, teatru şi lupte de gladiatori. În acest decor dinamic-spectacular, personajul Caius Iulius Cezar s-a întors cuceritor din Galia pentru a pleca apoi în Egipt, unde va fi sedus de Cleopatra, pe care o încoronează regină. Întors la Roma, cade victimă complotului unor senatori care îl asasinează. În acest context, primarul a fost protagonistul câtorva momente de senzaţie, care i-au făcut pe zecile de mii de turişti din piaţeta de la Cazino să exulte.

MAMAIA PE SAMBADROM Lucrările pe care municipalitatea le-a executat în acest an pentru lărgirea şi amenajarea promenadei şi-au atins întru totul scopul. Parcursul carelor alegorice s-a desfăşurat fără incidente şi fără îngreunări, în ciuda celor peste 25.000 de oameni care se aflau, sâmbătă seară, pe promenadă. Noul car alegoric al Primăriei s-a aflat în fruntea paradei, de unde împăratul Cezar a salutat valurile de mulţime pe care au plutit şi celelalte care. Dansatoare în costumaţii sexy şi colorate, cu mişcări provocatoare, personaje istorice, muzica mixată în mişcare, decorurile spectaculoase ale vehiculelor, flăcări, fum şi confetti au furat zâmbetele şi bliţurile mulţimii pestriţe, într-o atmosferă greu de descris. Turiştii veniţi din toate colţurile ţării, dar şi cei străini s-au simţit astfel duşi departe în timp şi spaţiu, de la Roma antică la Rio de Janeiro.

„AVE MAMAIA!” Odată ajuns în piaţeta Cazinoului, carul alegoric roman a fost întâmpinat cu aplauze şi a oprit lângă scenă, pe ritmurile imnului staţiunii, „A lu’ Mamaia”. Cezar a fost invitat pe scenă împreună cu legiunea imperială şi cu nevestele sale, de unde a grăit poporului. „Ave Mamaia! Astăzi, 5 iulie 2014, de ziua mea, când împlinesc 46 de ani, pentru voi, ca să vă bucuraţi, să vă încântaţi, veţi vedea cele mai frumoase jocuri cu mâncători de foc, dansatoare din îndepărtata Persie, iar la final... dovada bărbăţiei şi a curajului, a sângelui, a luptei: gladiatorii”, a spus Radu Mazăre.

DOVADA IUBIRII DINTRE CEZAR ŞI CLEOPATRA În contextul respectării adevărului istoric (întreaga reprezentanţie a avut la bază un scenariu riguros), Cleopatra a fost adusă în faţa lui Cezar înfăşurată într-un covor. Aceasta l-a convins să o facă regină. A urmat momentul savuros în care Radu Mazăre i-a cerut scuze Mihaelei Rădulescu, astfel că, pentru câteva momente, graniţele rolurilor istorice s-au rupt, iar actorii, Radu Mazăre şi Mihaela Rădulescu, şi-au dezvăluit dimensiunile umane: „Prinţesa mea, vreau să-mi cer iertare pentru vorbele pe care ţi le-am aruncat anul trecut pe nedrept şi, pentru ca tu să mă ierţi, îţi spun că te voi încorona regină!”, i-a declarat, pe scenă, Radu Mazăre Mihaelei.

Mihaela Rădulescu a declarat pentru Fashion TV că acest conflict a fost îngropat mai demult şi că sceneta este dovada prieteniei lor. „Noi am rezolvat problema asta mai demult, am vrut doar să o repetăm pe scenă. Nu sunt un om supărăcios sau ranchiunos, înţeleg scăpările oricui. Radu este un prieten bun al meu. Ştiam de nebunia pe care o face în fiecare an, iar de data asta s-a nimerit să fiu şi eu în România şi disponibilă. Am avut, în sfârşit, timp şi mi-a plăcut foarte tare pe scenă”, a spus Mihaela Rădulescu.

„ŞI TU, BRUTUS?” Momentul culminant al scenetei, savurat, de asemenea, din plin de către public, care a aplaudat şi a strigat la intensitate maximă, a avut loc spre finalul ei, când Cezar a fost asasinat de către un grup de senatori interpretaţi de proprietari de restaurante şi hoteluri din Mamaia, precum patronul hotelului Laguna, Cameliu Babinciuc, sau administratorul hotelului Flora, Marius Puşcaşi. Rolul lui Brutus a fost jucat de fiul lui Radu Mazăre, Răducu. În conformitate cu adevărul istoric, ultimul care l-a înjunghiat pe Cezar a fost Brutus, considerat fiu al împăratului. Mazăre a rostit apoi ultimele cuvinte ale lui Cezar: „Şi tu, Brutus?”. După acest moment, Radu Mazăre a revenit pe scenă, anunţându-şi „duşmanii” că nu a murit: „Duşmanii credeau că am murit. Păi, am rezistat eu zece ani cu Băsescu şi procurorii lui şi n-o să rezist unui amărât de complot făcut de nişte amărâţi de senatori? Să continue Carnavalul, muzica şi voia bună la Mamaia”!

CLUBURILE S-AU ÎNTRECUT ÎN SPECTACOL, PE SCENĂ După sceneta istorică, cele zece care alegorice au trecut prin piaţetă, iar echipele de animatori ale fiecărui club au dansat în show-uri incendiare. Mazăre a privit spectacolele din dreapta scenei şi a salutat fiecare club în parte, oferind un moment extrem de savuros în care a dansat samba în costumul împărătesc pe ritmurile toboşarilor de la Tan Tan Beach. Ca şi anul trecut, printre cei mai gălăgioşi participanţi la Carnaval au fost motocicliştii de la Coyote Club, cluburile Crema, Bellagio, Le Gaga şi Princess au oferit coregrafii tematice senzaţionale, un barman de la Fratelli a pregătit pe scenă o băutură specială servită într-o scoică aburindă, iar de pe carul alegoric Luv Lounge au salutat publicul Tania Budi şi DJ Pascal.

Spectacolul de deschidere a Carnavalului s-a terminat aşa cum a şi început, pe ritmurile imnului staţiunii, dansate de zecile de mii de oameni din piaţetă şi de cei peste o sută de dansatori superb costumaţi de pe scenă. La final, Radu Mazăre s-a declarat bucuros de numărul mare de persoane care au asistat la prima ediţie a Carnavalului din acest sezon estival, adăugând că speră, totuşi, că la ediţiile următoare va fi şi mai multă lume. „A fost foarte multă lume, ca niciodată, cred că mai multă lume decât la un meci de fotbal între echipe cunoscute. Au fost peste 25.000 oameni, din ce am văzut pe tot traseul. Sunt convins că la viitorul Carnaval va fi şi mai multă lume. Sper să putem să punem ecranele pe faleză, însă în orice caz, cum am construit-o, e perfectă pentru aşa ceva. Spectacolul... soldaţii - puţin cam jigăriţi, de aia au şi plecat, au obosit, nevestele (frumoasele fotomodele rusoaice pe care Fashion TV le-a adus de peste Prut - n.r.), după cum s-a văzut, talent”, le-a declarat Mazăre jurnaliştilor, la încheierea Carnavalului.

„ZARURILE AU FOST ARUNCATE”

Patru gladiatori s-au luptat simultan pe scena Carnavalului, acesta fiind unul dintre momentele preferate ale publicului. Cele două perechi de luptători au făcut un spectacol de forţă şi acrobaţie, iar deznodământul i-a aparţinut împăratului. Deşi publicul a cerut moartea celor doi luptători care au pierdut lupta din Colosseum, Cezar l-a condamnat doar pe unul dintre perdanţi, cel de-al doilea fiind cruţat. Înainte de decizia sa, el a rostit celebrele cuvinte care au rămas în istorie: „Zarurile au fost aruncate”.