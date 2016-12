Carnavalul de la Rio, în plină desfăşurare

Costumele extravagante, muzica asurzitoare, carele alegorice şi celebrele dansatoare îmbrăcate doar în paiete au fost, ca în fiecare an, vedetele spectaculosului Carnaval de la Rio. Milioane de oameni au participat la celebrul Carnaval de la Rio, la o zi după ce sărbătoarea a început în mod oficial. Sub o ploaie de confeti aurii şi în sunetul fanfarei, regele Momo, simbol al tuturor exceselor carnavalului de la Rio, a primit cheia simbolică a oraşului pentru a da startul celor cinci zile de festivităţi, care au culminat cu defilările şcolilor de samba pe sambodrom. Aproximativ 50.000 de poliţişti au fost mobilizaţi pentru a asigura securitatea “celei mai mari sărbători din lume”, în organizarea căreia sunt implicate 250.000 de persoane şi care aduce 640 de milioane de dolari în conturile guvernului local. La Carnavalul de la Rio din acest an sunt aşteptate peste cinci milioane de persoane, dintre care 850.000 de turişti. Festivalul din acest an se desfăşoară în perioada 17-21 februarie. Printre turiştii din acest an se numără şi Jennifer Lopez şi Fergie.