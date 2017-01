Carnavalul Mamaia a cucerit alte mii de oameni

Spectacolul grandios al distracției și modei în aer liber oferit, sâmbătă seară, de Carnavalul Mamaia, a umplut cu entuziasm inimile și mințile a zeci de mii de turiști. O nouă paradă a carelor alegorice a pornit pe traseul Perla - Cazino la lăsarea serii și a fost întâmpinată cu blițuri, dansuri și aplauze pe faleză. Spectacolul a continuat apoi cu prezentări de modă la scena din Piațeta Cazino și reprezentații artistice ale cluburilor. Surprizele s-au ținut lanț pe scena din piațetă, pe care au urcat numeroase vedete din lumea modei și a showbiz-ului.

MAMAIA PLINĂ, ANIMATĂ ȘI COLORATĂ Carnavalul a continuat în stilul cu care s-a obișnuit o țară întreagă, zeci de mii de turiști venind să vadă live ce se întâmplă, în fiecare sâmbătă, pe faleza și scena din Mamaia, alții fiind familiarizați cu imaginile televizate și tentați să vină la mare să vadă cu propriii ochi. După antrenanta defilare de un ceas prin mulțime, carele alegorice au oprit, ca de obicei, lângă scenă, unde s-a declanșat o fiesta de zile mari cu muzică, dansuri, modă, lumini și confetti. Spectacolul scenic a început cu un moment surpriză în care staff-ul Fashion TV i-a cântat „La mulți ani!” managerului manechinelor, Ina Podar, căreia i-au adus tort și șampanie cu artificii pe scenă. Primul club care a dat startul reprezentațiilor artistice a fost Princess Summer Club, care l-a adus pe solistul Jimmy Dub, pentru a cânta live, precum și o trupă numeroasă și spectaculoasă de dansatori. A urmat o prezentare a unei colecții vestimentare realizate de designerul Doinița Oancea, care a dansat pe scenă alături de directoarea clubului, Oana Craioveanu și frumoasa cântăreață Lora. Au urmat reprezentații ale cluburilor Crema, Ego, Bellagio și Le Gaga, un recital al lui Chris Oliver și prezentări de modă ale colecțiilor Atmosphere, Dilo’s și Cielle.

SOȚIA LUI SANDU MAZĂRE, MODEL PE PODIUM Dacă în seara de vineri a avut emoții și s-a bucurat pentru fiica sa, care a pășit pentru prima dată pe o scenă de modă, sâmbătă seară a fost rândul Cătălinei Năstase, soția senatorului PSD Alexandru Mazăre, să defileze pe podium. Blonda a participat la prezentarea unei colecții a casei de modă Cielle Fashion și a apărut pe scenă alături de creatoarea constănțeană Cristina Trandafir. „Sunt mulțumită de rezultat, de felul cum se potrivesc rochiile pe modele. Rochiile scot în evidență calitățile corpului feminin și după 12 ani de experiență doresc să maschez orice defect al clientelor, de aceea aleg cu atenția nuanțele și croielile”, a declarat creatoarea Cristian Trandafir. Cătălina Mazăre a spus, de asemenea, că o susține pe buna ei prietenă și că a defilat special pentru ea. „Cu mulți ani în urmă, am făcut modelling, iar acum am urcat pe scenă special pentru Cristina. Mă simt foarte bine în rochiile ei. Anul trecut, am mai defilat pe scena din Mamaia și pentru Cătălin Botezatu. Emoții sunt de fiecare dată, dar mai mari au fost cele de seara trecută (n.r. - vineri), când a participat fiica mea la concurs. E un public numeros la Mamaia, un public mixt și nu e ca la o prezentare obișnuită de modă, astfel că spectacolul este mai frumos, chiar dacă emoțiile poate că sunt mai mari”, a declarat Cătălina, soția senatorului Sandu Mazăre.

Weekend-ul modei internaționale va fi transmis în 193 de țări

Timp de trei seri, de joi până sâmbătă, importanți designeri internaționali își vor prezenta noile colecții vestimentare la Mamaia, la International Fashion Weekend. Tot atunci, va avea loc și concursul internațional Black Sea Model Awards, care descoperă și lansează modele de podium, cu șansă la o carieră internațională în modelling. Concurentele pot fi votate pe unul dintre cele mai urmărite website-uri la nivel global, fashiontv.com, iar show-ul va beneficia de o mediatizare extraordinară, fiind transmis în direct pe postul internațional Fashion TV, în 193 de țări de pe cinci continente. Toate evenimentele din cadrul Fashion Summer Festival Mamaia 2014 sunt transmise live pe site-ul Fashion TV, fpeople.ro. Mamaia este prima și singura stațiune din Europa care oferă turiștilor spectacole gratuite în întregul sezon estival prin evenimentele de anvergură organizate pe toată perioada verii de Fashion TV în cadrul Fashion Summer Festival 2014. Proiectul Fashion Summer Festival Mamaia este realizat de Fashion TV România, în colaborare cu Primăria Municipiului Constanța și susținut de Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării.