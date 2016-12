Carnavalul 2014, încheiat sub sceptrul lui Ramses al II-lea

09:05:44 / 01 Septembrie 2014

paine si circ!

....asta este! ca sa uite oamenii ca au probleme, sa nu aiba timp sa comenteze, sa se gandeasca la scumpiri, ca vine iarna, salariile sunt mici, sa nu vada gunoaiele care sufoca anumite zone din oras, mizeria din hoteluri, mancarea proasta si putina....la dam circ! sa se distreze. Mazare trece pe post de mascarici spre deliciul publicului. Se imbraca in tot felul de tinute....este in stare sa/si puna si sani numai sa-l ridice lumea in slavi....Acum da din buric pe ritmuri orientale. In campanie o sa dea pe ritmuri de manele. Ca asta iubeste romanul care il voteaza si isi rupe gatul la festivalurile lui sa-l vada...Asta vrem, asta ni se serveste.O sa se scrie cu amaraciune povestea trista a romanilor pe care conducatorii ii ducea de nas cu dansuri din buric...si sa nu mai vorbim ca toata mascarada asta este o afacere grasa care intra in buzunarele organizatorilor....