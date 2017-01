Carnea confiscată din Tomis 3 era aproape putrezită

Carnea confiscată din Piața Tomis 3 era în stare avansată de degradare, a anunțat purtătorul de cuvânt al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Constanța, dr. Cristina Linte. ”Rezultatele au arătat că produsul era neconform. Probele prelevate aveau depășiri fizico-chimice, organo-leptice. Cu alte cuvinte, carnea era în stare avansată de degradare, deci improprie consumului uman. De altfel, întreaga cantitate a și fost dată spre neutralizare, prin incinerare”, a declarat mediul veterinar. Reamintim că aproape 3 tone de carne stricată au fost confiscate de polițiștii constănțeni la începutul lunii. Mai exact, pe 11 februarie, autoritățile au confiscat această cantitate din 3 magazine situate în municipiul Constanța, două dintre ele în zona Pieței Tomis 3. Oamenii legii au spus că cele 3 spații comerciale aparțin firmei All Plus Consulting SRL, administrată de omul de afaceri Răzvan Dimoftache. Acesta a intrat în vizorul anchetatorilor într-un dosar în care este cercetat, printre altele, pentru evaziune fiscală, înșelăciune sau fals în înscrisuri sub semnătură privată. Așa cum am precizat într-una din edițiile trecute ale cotidianului nostru, în primăvara lui 2013, Dimoftache s-a mai aflat în prim-planul unui scandal. La acea dată, autoritățile i-au închis o carmangerie care funcționa la parterul unui bloc de locuințe din zona Gării Constanța. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor împreună cu reprezentanţii Gărzii Financiare au efectuat o percheziţie la sediul societăţii şi au găsit 2.541 kg de carne de diferite sortimente, înscrisuri şi ştampile aparţinând altor societăţi. Mai mult, printre ştampilele care nu ar fi trebuit să fie în posesia administratorului se afla şi una a Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Tulcea.

