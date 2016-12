Carnea de pui, din ce în ce mai cumpărată de români

Marii producători autohtoni susţin că vînzările de carne de pui au crescut cu pînă la 20% în primele nouă luni din 2009, în principal, datorită preţului accesibil pe care îl au produsele din acest segment, comparativ cu restul sortimentelor de carne. Ioan Popa, directorul general al Transavia Grup, companie producătoare de carne de pasăre, a declarat că, după primele nouă luni din acest an, vînzările firmei au crescut cu 20%. \"În principal, lucrurile sînt corelate şi vindem ce producem, astfel că această creştere se datorează măririi capacităţilor de producţie, estimîndu-se cantitatea record de 50.000 de tone de carne de pasăre în 2009”, a spus Ioan Popa. De asemenea, directorul economic al Avicola Călăraşi, Traian Bulearcă, a declarat că vînzările companiei s-au majorat anul acesta cu 20%, punînd acest aspect şi pe seama ponderei mari pe care o are în prezent carnea de pui în piaţă. \"După intervalul ianuarie-septembrie putem spune că au crescut livrările cantitative de carne de pui cu circa 20%. Noi am mărit capacitatea de producţie, acesta fiind unul din motive, însă dacă oamenii nu ar fi dorit să cumpere, am fi rămas cu ele nevîndute. După opinia mea, un motiv pentru care se vinde mai multă carne din acest sortiment este şi faptul că, în prezent, în piaţă se găseşte mai puţină carne de porc şi de vită\", a spus Bulearcă. În plus, acesta a precizat că, deşi producătorii ar dori să majoreze preţurile, ei nu o vor putea face anul acesta, deoarece piaţa nu ar suporta în acest moment o creştere a preţurilor. Preşedintele grupului Agricola Bacău, Grigore Horoi, a declarat că preţul mai mic al produselor din carne de pui, comparativ cu al celorlalte sortimente, precum şi orientarea cumpăratorilor către carnea albă, au majorat vînzările companiei după primele nouă luni cu circa 10%. \"Anul 2009 s-a dovedit a fi un an bun pentru vînzările de carne de pui. La noi e mai greu de comparat, pentru că anul acesta avem şi abatorul în funcţiune, însă dacă facem o estimare per total, se poate spune că avem un plus de 10% la vînzările de carne de pui, comparativ cu anul precedent. Se vinde bine pentru că are un preţ bun, dar şi pentru că oamenii preferă carnea albă\", a spus Horoi, precizînd că, anul acesta, preţul cărnii de pui nu a crescut, însă dacă nu vor fi acordate subvenţiile din sector, s-ar putea produce o majorare cu pînă la 10-15 procente. Şi preşedintele Uniunii Naţionale a Crescătorilor de Păsări din România (UNCPR), Ilie Van, a declarat că în piaţă se înregistrează o creştere a vînzărilor de carne de pui, deoarece preţul acestui sortiment nu a crescut în 2009. \"După primele nouă luni din 2009 se înregistrează o creştere a vînzărilor de carne de pui cu peste 10%, aceasta fiind comercializată în magazine cu aproximativ opt lei/kilogram, aşa cum se vindea şi anul trecut. Pe de altă parte, e şi un produs dietetic ce poate fi consumat de persoane de toate vîrstele, acesta putînd fi considerat un alt motiv pentru care oamenii se îndreaptă spre carnea de pui\", a spus Van, menţionînd că, în piaţă se înregistreză creşteri şi pe segmentele de ou de consum şi pui de o zi. Acesta a mai spus că pentru 2009 se aşteaptă la o stagnare a importurilor, la volumul anului trecut, respectiv 114.000 tone, şi la o creştere a exporturilor de la 9.000 tone, în anul 2008, la 20.000 tone în acest an. \"Am reuşit să avem o intrare mai bună pe piaţă, prin calitate şi mai mult interes din partea producătorilor\", a explicat Van, adăugînd că piaţa de produse avicole va ajunge în 2009 la valoare de circa 1,1 miliarde euro, în creştere cu circa 15% faţă de 2008.