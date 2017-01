Carnea şi brînzeturile din afara UE, confiscate în vamă

Persoanele în ale căror bagaje vor fi găsite produse din carne sau lactate aduse din ţări care nu aparţin UE, vor suporta costurile de distrugere a acestor produse. În acelaşi timp, restricţiile privind introducerea produselor din spaţiul extracomunitar sînt valabile şi în cazul coletelor poştale. Astfel, produsele depistate la graniţă vor fi confiscate de autoritatea vamală, pe bază de adeverinţă de reţinere bunuri, şi predate, pentru distrugere, administratorului punctului de trecere a frontierei. Iniţiativa legislativă are ca scop stabilirea unor norme de control pentru a preveni introducerea produselor de origine animală provenite din ţări terţe, destinate consumului personal, pe teritoriul Comunităţii Europene. În acest fel, normele urmează să fie aplicate la punctele de trecere la frontiera de stat a României şi în oficiile poştale din reşedinţele de judeţ care desfăşoară activităţi sub supraveghere vamală. Proiectul legislativ mai prevede obligaţia medicilor veterinari de a transmite Autoritatăţii Naţionale Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pînă în data de 1 februarie a fiecărui an, informaţii referitoare la numărul total de transporturi ilegale şi cantităţile confiscate sau distruse.