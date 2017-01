Carnete false de marinar descoperite de polițiști

Polițiștii de frontieră constănțeni au descoperit, marți, în urma unor controale, două carnete false de marinar. Primul caz a fost semnalat în jurul orei 9.00, în zona Sulina, acolo unde lucrătorii Gărzii de Coastă au făcut verificări la bordul unei nave sub pavilion Republica Moldova, sosită din direcția Turcia. Documentul cu probleme îi aparținea unui cetățean sirian de 20 de ani. În aceeași zi, în jurul orei 17.30, polițiștii au luat în vizor un vapor sub pavilion Tanzania, care a ajuns în Portul Midia din direcția Arabia Saudită. Actul se afla în posesia unui somalez de 21 de ani. Pe numele celor doi suspecți au fost întocmite dosare penale. În plus, oamenii legii i-au amendat pe comandanții navelor cu suma de 8.000 de lei.