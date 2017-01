Carnetele elevilor, portocalizate

Senatorul Nicolae Moga a declarat că cei de la putere au ajuns să coloreze totul în portocaliu. După borduri, stâlpi sau bănci, mai nou, carnetele de elev au ajuns să fie colorate în portocaliu. În acest sens, senatorul i-a adresat o interpelare, în scris, ministrului Educaţiei şi Cercetării, Tineretului şi Sportului, Daniel Funeriu. „Săptămâna trecută, în cadrul deplasărilor mele în circumscripţia electorală, am avut neplăcuta surpriză să constat că ministerul dumneavoastră patronează mesajul subliminal până şi la nivelul carnetelor de elev. Nu îmi amintesc să fi avut carnet de culoare portocalie atunci când am fost elev, şi nu numai eu, dar şi generaţiile care mi-au succedat au avut de ales, din câte îmi amintesc, între două sau trei culori la acest document şcolar, de regulă albastru sau gri. Este evidentă inducerea mesajului doctrinar, de partid, prin aprobarea tipăririi, sub egida instituţiei pe care o reprezentaţi, a carnetelor de culoare portocalie a căror imagine scanată o şi ataşez la această întrebare. Vă întreb, stimate domnule ministru, ce le-aţi putea explica în primul rând părinţilor, şi în al doilea rând mie personal, în calitate de senator, în privinţa politizării nepermise a actului educaţional până şi prin principalul instrument care atestă calitatea de elev? Ce ar mai putea urma? Să nu mai fie acceptate, probabil, decât manualele cu coperte portocalii şi, pasul următor, să nu mai fie agreate de către directorii şcolilor, majoritatea aleşi tot după adeziunea la culoarea „portocalei mecanice”, decât uniformele şcolare portocalii. Când veţi înceta, domnule ministru, să abuzaţi de funcţie şi să vă ocupaţi de rezolvarea problemelor reale şi majore ale învăţământului românesc: diminuarea dramatică a salariilor dascălilor noştri; promovabilitatea şcolară scăzută; abandonul şcolar; un examen de bacalaureat la care să poată promova mai mult de 40% dintre absolvenţii de liceu în prima sesiune; un act educaţional slab calitativ prin comparaţie cu alte ţări din Uniunea Europeană; proliferarea unui învăţământ paralel cu meditaţii extrem de costisitoare pentru părinţi; învăţământul din mediul rural tratat cu unităţi de măsură inegale sub patronajul dumneavoastră?”, se arată în interpelarea trimisă de Moga ministrului.