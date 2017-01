Caroline Kennedy se retrage din postul de senator de New York

Caroline Kennedy a confirmat joi că şi-a retras candidatura pentru fotoliul eliberat de Hillary Clinton în Senatul american, din motive personale, relatează CNN. Printr-o declaraţie foarte scurtă, publicată pe Internet, ea a anunţat că i-a transmis guvernatorului statului New York, cu o zi înainte, că nu mai este interesată de această funcţie. ”L-am informat pe guvernatorul Paterson că, din motive personale, îmi retrag numele de pe lista candidaţilor la Senatul SUA”, potrivit declaraţiei transmise de purtătorul său de cuvînt, Stefan Friedman, după mai multe ore de speculaţii. Celelalte persoane interesate de acest post sînt Carolyn Maloney, Kirsten Gillibrand şi Steve Israel. Anterior, publicaţia ”New York Times” anunţase că Kennedy l-a informat miercuri pe guvernatorul statului american New York, David Paterson, că îşi retrage candidatura pentru postul de senator lăsat liber de Hillary Rodham Clinton, dar după cîteva ore a semnalat că ar fi în continuare interesată de post. Fosta Primă Doamnă Hillary Clinton a lăsat vacant postul de senator de New York, după ce a fost numită secretar de Stat în administraţia Obama.