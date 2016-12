Carosabilul înghite tot mai multe vieţi

Şeful Direcţiei Poliţiei Rutiere atrage atenţia asupra creşterii numărului accidentelor rutiere grave petrecute în ultima perioadă pe şoselele din România. “În primele zece luni ale anului avem 7.862 de accidente, ceea ce înseamnă o creştere cu 0,37% faţă de anul trecut. Avem 1.699 de morţi, adică un plus de 0,77%. Răniţii grav sunt 7.472, adică plus 0,51% faţă de perioada de referinţă din anul trecut”, a declarat cms. şef Lucian Diniţă în cadrul unui interviu acordat cotidianului “Evenimentul Zilei”. Acesta a vizat în primul rând perioada august - septembrie a acestui an. “Mi-aduc aminte, statistic, că în două luni am înregistrat în jur de 200 de morţi, ceea ce este enorm. Violenţa accidentelor este uriaşă. Nu mai ai răniţi grav, acum ai direct morţi!” a mai spus Diniţă. “Problema este educaţia rutieră a românilor, violenţa de care dau dovadă în trafic, agresivitate în conducere, indiferent ce conduc, că-i motocicletă, moped, autoturism, autotren, autocar... Şi, nu în ultimul rând, inconştienţă. Toate astea, în majoritate, sunt coroborate cu consumul de alcool”, a mai precizat şeful Direcţiei Poliţiei Rutiere. (R.M.)