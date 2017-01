Carpatica a majorat dobînzile la depozite

Banca Comercială Carpatica (BCC) a majorat dobînzile la şapte depozite în lei, cu pînă la 2%, noile dobînzi ajungînd în prezent pînă la maximum 14% pe an. Depozitul Sibiu cu scadenţa la trei luni are o dobîndă revizuită de 13,5% pe an, majorarea operată fiind de 1,5%. Pentru depozitul Progres constituit pe un an, BCC plăteşte o dobîndă de 12% pe an, mai mare cu 1%. Depozitul Vivat, cu scadenţa la 6 luni, oferă dobîndă de 13,75% pe an, iar depozitul Prosper, constituit pe doi ani, are o dobîndă de 12% pe an. Pentru depozitul cumulativ cu retrageri la cerere, constituit pe un an, BCC a majorat dobînzile la 12% pe an, iar contul curent bonificat are dobînzi de 9,50% - 11,25% pe an, în funcţie de suma depozitată. Pentru Depozitul Pensia Plus constituit pe un an, BCC plăteşte o dobîndă de 14% pe an.