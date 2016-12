Carpatica Asig taie frunze la câini

Carpatica Asig nu a realizat progrese prea mari în cadrul planului de redresare, a anunțat ieri Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). „La mijlocul acestui an facem o analiză. Va trebui, deşi planul de redresare e până la sfârşitul anului, să accelerăm unele măsuri, astfel încât la 1 ianuarie 2016 firma să fie clar într-o parte sau în alta“, a comentat șeful ASF, Mișu Negrițoiu. Compania Carpatica Asig, controlată de Ilie Carabulea și aflată în procedură de redresare financiară, are capitaluri proprii negative de circa 410,3 milioane lei, după ajustările de 290,7 milioane lei aplicate de auditori în cadrul testelor de stres ale ASF. Totodată, compania are o rată de solvabilitate negativă, de -633% pe asigurări generale, alături de Astra, EximAsig şi Euroins. Negriţoiu declara, la sfârşitul lui mai, că firma lui Carabulea ar putea avea nevoie de o capitalizare suplimentară pentru a se încadra în cerinţele Solvency II, de circa 100 milioane euro. Situaţia asigurătorului s-a agravat după ce Ilie Carabulea şi Marian Mîrzac, fostul director general al firmei, au fost arestaţi preventiv pentru fapte de corupţie, în ianuarie 2014.