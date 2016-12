Carpatica Asigurări, coşmarul asiguraţilor

Companiile de asigurări reuşesc să-şi facă plinul încasând banii de la clienţi cu două mâini, iar când vine vorba să-i dea înapoi, nu-i dau nici cu un deget. Motivele inventate, întârzierile nejustificate şi secretomania abundă în relaţia clientului cu funcţionarii societăţilor de asigurări. A simţit-o pe pielea lui Alexandru Andrei, care a avut ghinionul să fie lovit, pe 30 decembrie 2009, în Eforie Nord, de un şofer asigurat la Carpatica şi care nu a respectat semnificaţia indicatorului STOP. Imediat după producerea evenimentului rutier s-a întocmit constatarea amiabilă prin care respectivul şofer şi-a recunoscut vina şi i-a dat asigurarea. „Am sunat pe 31 decembrie 2009 la Carpatica Asig Constanţa, iar funcţionarul mi-a recomandat să revin pe 4 ianuarie 2010, întrucât, de sărbători, nu se lucrează. Pe 4 ianuarie am revenit, însă m-au amânat până pe 8 ianuarie, pe motiv că sunt foarte ocupaţi. Într-un final, au avut timp şi pentru mine, pe 13 ianuarie, la două săptămâni după accident, vreme în care asiguratul Carpatica îşi reparase parţial maşina. El avea o Dacie veche pe care a rezolvat-o cu o altă bară second-hand”, a spus Andrei. Surpriza, spune păgubitul, a venit imediat, pe 14 ianuarie, când a primit o înştiinţare de la Carpatica Asig Sibiu - societatea mamă - că dosarul de daună a fost respins pe motiv că cele relatate de acesta nu corespund cu realitatea. „Din câteva poze făcute autoturismului meu şi una maşinii celui vinovat, de la distanţă, inspectorul de daune de la Sibiu şi-a dat seama, în câteva ore, din fotoliul de la birou, că, de fapt, nu a fost niciun acccident. Potrivit înştiinţării pe care am primit-o, cei de la Carpatica susţin că, din analiza dinamicii accidentului şi din fotografiile realizate la faţa locului, rezultă că avariile la autoturismul păgubitului nu sunt complementare cu cele la auto asigurat. Chiar dacă cel care m-a lovit şi-a reparat parţial maşina, se puteau vedea cu ochiul liber urmele impactului. În plus, în radiatorul autoturismului meu erau rămăşiţe din farul spart al vinovatului”, a spus bărbatul. Păgubitul a făcut şi o cerere de reevaluare a dosarului, însă nici până la această dată nu a primit răspuns din partea Carpatica. Reprezentanţii Carpatica susţin însă că impactul descris şi avariile rezultate în conformitate cu dinamica descrierii evenimentului nu corespund realităţii. “După părerea mea, motivaţia asiguratorului nu are alt scop decât să reducă cât mai mult cuantumul despăgubirilor pe care trebuie să le plătească. Mizează pe faptul că păgubiţii, sătui de drumurile şi telefoanele date la societatea de asigurări, îşi repară singuri maşinile şi renunţă la despăgubiri. Nu este normal să se meargă pe acest principiu. Plăteşti dacă ai lovit o maşină, dar plăteşti şi dacă ai fost lovit? Este bătaie de joc pe faţă. Am să dau în judecată societatea de asigurări”, a spus Andrei.

