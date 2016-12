Carpatica va închide 4 sucursale şi 16 reprezentanţe

Banca Comercială Carpatica va închide, în acest an, patru unităţi şi 16 reprezentanţe. Acţiunea face parte din programul de eficientizare a reţelei şi închidere a sucursalelor cu pierderi şi va aduce o economie de aproape un milion lei, se arată în documentele publicate pentru Adunarea Generală a Acţionarilor. Printre obiectivele enumerate de conducerea băncii pentru 2009 figurează şi \"transformarea şi închiderea unor unităţi fără potenţial, conform Programului de închidere a unităţilor fără potenţial. Potrivit acestui program urmează să se realizeze o economie netă de 968.748 lei\". Raportul administratorilor precizează că la fundamentarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli au fost luate în calcul cele 236 de unităţi existente la sfîrşitul lui 2008 şi cele care se vor închide în acest an, conform Programului de închidere a unităţilor cu pierdere. Pe de altă parte, tot în acest an, BCC vizează achiziţionarea a 440 de POS-uri şi emiterea a 16.000 de carduri, respectiv 15.500 carduri de debit şi 500 carduri de credit. Banca estimează un profit net de 6,73 milioane de lei în 2009, în creştere de peste opt ori comparativ cu rezultatul din anul precedent, cînd Carpatica a avut o majorare semnificativă a provizioanelor.