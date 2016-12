Carpo, cel mai bun rugbyst constănţean şi în 2011

După ce în 2010 a fost desemnat cel mai bun rugbyst român, căpitanul formaţiei Rugby Club Judeţean Farul Constanţa, Daniel Carpo, a trăit multe momente emoţionante şi în 2011. A participat în premieră la un turneu final de Campionat Mondial, a fost desemnat la începutul acestei luni din nou cel mai bun rugbyst al judeţului, iar de curând a primit titlul de cetăţean de onoare al comunei Mahmudia, localitate unde acesta s-a născut.

„A fost, într-adevăr, un an plin, cu multe împliniri, dar şi dezamăgiri, iar aici mă gândesc la accidentarea de după Mondiale, din cauza căreia nu am putut ajuta Farul în lupta pentru titlul de campioană. Sunt mândru însă pentru onoarea pe care mi-au făcut-o cei din Mahmudia. Este un titlu la care nu mă gândeam. Chiar dacă este un titlu onorific, acesta mă ambiţionează şi mai mult, mai ales că mai am mulţi ani de profesionism în faţă. Este o recunoaştere a muncii mele. Nu se întâmplă în fiecare zi şi cu acest titlu voi rămâne în amintirea comunităţii. Mă bucur că am primit o educaţie şcolară foarte bună la Mahmudia, pentru că cel puţin pe vremea mea, acolo se învăţa carte“, a declarat Daniel Carpo. La 27 de ani, Carpo este an de an un laureat în ierarhia sportivilor constănţeni.

„Mă bucur că am fost desemnat din nou cel mai bun rugbyst al judeţului“, a precizat căpitanul RCJ Farul, care şi-a pus deja şi dorinţele pentru 2012. „Îmi primul rând vreau să fiu sănătos, să trec cât mai curând peste accidentarea care m-a împiedicat să evoluez la capacitatea maximă în ultima perioadă. În vară mi-aş dori şi un transfer în străinătate. Cred că a venit timpul să fac şi acest pas“, a încheiat Carpo.