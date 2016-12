Carrefour este alături de pensionari!

Încă din 2001, de la intrarea pe piaţa din România, Carrefour s-a implicat în acţiuni, atît la nivel social, cît şi cultural, dar şi în ceea ce priveşte mediul înconjurător. Obiectivul principal urmărit la nivel social este de a influenţa pozitiv, într-o mare măsură şi în cît mai multe moduri, viaţa locuitorilor din zonele în care Carrefour deţine unul sau mai multe magazine. Efectele urmărite în diversele acţiuni sînt de a ameliora stilul de viaţă şi de consum şi de cele mai multe ori de a aduce bucurie segmentelor defavorizate. Acţiunile Carrefour vizează toate grupurile sociale, de la copii, elevi, pentru care organizează periodic în magazinele sale concursuri, evenimente educative, cu scopul de a le stimula dorinţa de cunoaştere şi de a le prezenta principii etice precum grija pentru natură, faţă de semeni, arta de a înfrumuseţa şi de a crea (lecţii de ecologie, evenimente în case de copii, prezentări de modă cu creaţii realizate de copii, „Micii Brutari”) pînă la cei mai în vîrstă, cum sînt pensionarii. Una dintre operaţiunile cele mai populare în hypermarketurile Carrefour sînt „cuponiadele” organizate pentru o generaţie, care a susţinut tinerii însă acum are nevoie de susţinerea tinerilor: pensionării. Astfel, periodic, pe lîngă promoţiile şi ofertele sale cele mai bune, Carrefour oferă în hypermarketurile sale, cupoane Carrefour, pentru pensionarii care aleg magazinele noastre să-şi facă cumpărăturile; cele mai recente operaţiuni fiind cea din Carrefour Vitantis, organizată în lunile iunie - iulie şi cea care este în curs, în Carrefour Orhideea. De exemplu, pînă pe 30 august anul curent, clienţii pensionari ai Carrefour Orhideea primesc un cupon de cumpărături Carrefour în funcţie de coşul lor achiziţionat. În plus, Carrefour acordă pensionarilor, pe lîngă cupoanele de cumpărături şi pachete cadou cu produse de bază: ulei, zahăr, orez sau faină. Aceste produse n-ar trebui să lipsească în nicio casă şi de aceea dorim să oferim un sprijin în plus celor mai în vîrstă care aleg să-şi procure alimentele din magazinele noastre. Scopul acestui tip de acţiuni este de a ajuta clienţii noştri cei mai în vîrstă, cărora le arătăm în acest fel că se află în atenţia noastră şi că-i respectăm şi ne dorim pentru ei „o viaţă mai bună”! În România, Grupul Carrefour operează în acest moment, 22 de hypermarketuri şi 24 de supermarketuri.