Cârstocea, marea promisiune a fotbalului constănţean

După Gheorghe Hagi, Dumitru Antonescu şi Ştefan Petcu, sportul constănţean promite să ofere un nou nume mare fotbalului românesc. Născut pe 16 ianuarie 1992, la Năvodari, Alin Cârstocea şi-a făcut mare parte din juniorat (9-17 ani) la Elpis Constanţa, sub îndrumarea profesorului Izmir Abdulgani, iar acum este legitimat la Academia de fotbal “Gheorghe Hagi“. Posesorul unui dribling năucitor şi al unor execuţii care sunt doar apanajul jucătorilor de clasă, Cârstocea este privit ca una dintre marile speranţe ale fotbalului românesc. „Cred că deja s-a născut un nou Ştefan Petcu. Alin Cârstocea are multe din calităţile mele, dar totul va depinde de el. Are mult talent, însă doar dacă va munci mult în continuare, dacă va fi serios şi disciplinat, va ajunge un jucător important“, declara despre Cârstocea antrenorul juniorilor republicani A de la Academia Hagi, Ştefan Petcu. „Un copil talentat, harnic, serios, cuminte şi dornic de afirmare. Cea mai importantă calitate a lui cred că este seriozitatea. Nu ştiu dacă poate fi comparat acum cu Ştefan Petcu, dar fără să supăr pe nimeni, pot spune că are un plus de viteză şi tenacitate. Apoi, faptul că la o vârstă fragedă a ajuns la un nivel totuşi ridicat spune multe despre seriozitatea sa. Dacă talentul nu îl cultivi prin muncă şi ambiţie, nu rezolvi nimic. Eu i-am spus să se ghideze după trei lucruri: muncă, seriozitate, disciplină. Se pare că mi-a urmat sfatul“, l-a caracterizat primul său antrenor, Izmir Abdulgani.

ADAM SANDLER ŞI TIKI-TAKA. La 18 ani, Alin este deja un jucător important al echipei sale de club, Viitorul Constanţa, dar şi un titular de drept al Naţionalei Under 19. „Nu mi s-a părut greu impactul cu liga secundă. Poate doar la început. Apoi mi-am intrat în ritm şi totul a fost bine. Exersez mult loviturile libere şi rămân de fiecare dată după antrenament pentru a mă perfecţiona. Încerc la fiecare meci să ofer cât mai mult şi acest lucru mi-l doresc de altfel şi pentru 2011: să înscriu cât mai multe goluri pentru Viitorul şi Naţională. Înaintea fiecărei partide vorbesc la telefon cu mama şi mă încurajează. Îmi spune că am grijă, să joc cât mai bine. În 2011 trebuie să muncesc şi mai mult pentru a ajunge cât mai sus. Visul meu este de a juca în Spania şi dacă s-ar putea la Barcelona“, spune Alin. Şi, dacă nu are un jucător favorit, Cârstocea este impresionat de... Adam Sandler, ale cărui filme de comedie le urmăreşte de fiecare dată când timpul îi permite. „Timpul de distracţii este puţin, însă atât cât este mi-l umplu vizionând filme, ascultând muzică şi mergând cu prietenii să jucăm fotbal în sală“, mărturiseşte Cârstocea. În prima parte a sezonului, Alin Cârstocea a evoluat ca titular în opt dintre cele 15 partide, în restul intrând din postura de rezervă. A bifat 783 de minute şi a înscris trei goluri: cu Astra II Giurgiu, cu Steaua II şi Delta Tulcea.