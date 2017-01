Presa are un rol foarte important în informarea și educarea persoanelor care suferă de o afecțiune și în încurajarea unui stil de viaţă preventiv. În plus, într-o diversitate de surse de informare, o colaborare cât mai strânsă între comunitatea medicală, jurnalişti și reprezentanţii industriei farmaceutice reprezintă fundamentul pentru asigurarea unei informări corecte, relevante și avizate în beneficiul pacienților. Plecând de la această realitate, a fost lansată Carta Albă a Comunicării despre Diabet. ”Aceasta reprezintă un set de principii recomandate pentru îmbunătăţirea colaborării dintre cei trei vectori importanţi în comunicare: medici, presă și companii farmaceutice. Ideile au fost formulate în cadrul unui grup de inițiativă moderat de prof. dr. Nicolae Hâncu, preşedinte de Onoare al Federaţiei Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice și membru de onoare al Academiei Române, și jurnalistul Val Vâlcu, cu contribuția valoroasă a dr. Cornelia Bala, președintele Asociației Române a Educatorilor în Diabet, și cu suportul unei mari companii”, se arată într-un comunicat al echipei de proiect a Cartei Albe a Comunicării despre Diabet. În completarea Cartei Albe, o altă realizare a acestui proiect este Glosarul de Termeni în Diabetologie și boli metabolice, elaborat de prof. dr. N. Hâncu şi dr. C. Bala. Glosarul se dorește a fi un instrument util pentru jurnaliştii care scriu despre diabet, explicând cei mai importanţi termeni medicali.