Cărtărescu şi Dan C. Mihăilescu promovează „Cartea la nisip”

Cea de-a XVII-a ediție a Târgului Estival „Carte la nisip” continuă, la Casa de Cultură din Mangalia, şi în acest weekend, cu noi lansări de carte semnate de scriitori de top, precum Dan C. Mihăilescu şi Mircea Cărtărescu. Seara de sâmbătă îi este dedicată lui Dan C. Mihăilescu, care, de la ora 20.30, va prezenta volumul „Castelul, biblioteca, pușcăria. Trei vămi ale feminităţii exemplare”. Tot sâmbătă va fi lansată şi antologia „Casele vieților noastre”, în care semnează Adriana Bittel, Ana Blandiana, Andrei Pleşu, Antoaneta Ralian, Barbu Cioculescu, Dan C. Mihăilescu, Gabriel Liiceanu, Gabriela Tabacu, Horia-Roman Patapievici, Ioana Pârvulescu, Micaela Ghiţescu, Monica Pillat, Radu Paraschivescu, Tania Radu și Victor Ieronim Stoichiţă.

Duminică, de la ora 20.30, Tania Radu va prezenta volumul „Chenzine literare”, iar apoi Mircea Cărtărescu va prezenta publicului din Mangalia trilogia „Orbitor” şi „Levantul”.

Târgul estival se desfășoară sub patronajul Primăriei Municipiului Mangalia și în parteneriat cu Consiliul Local Mangalia, Complexul Cultural Callatis, Editura Humanitas, Muzeul Național de Istorie a României și Clubul Amiralilor.