Carte cu coperte din piele umană, scoasă la licitaţie

O carte ale cărei coperte sînt acoperite cu piele umană, despre care se presupune că a fost prelevată de pe cadavrul unuia dintre membrii conspiraţiei Gunpowder, publicată în anul 1606, va fi scoasă la vînzare în cadrul unei licitaţii organizate la Doncaster, în Marea Britanie. În 1605, un grup de catolici englezi a pus la cale asasinarea regelui James I al Angliei şi al VI-lea al Scoţiei, a familiei acestuia şi a majorităţii aristocraţiei protestante. Grupul a plănuit să facă acest lucru printr-un singur atac cu explozibili asupra Parlamentului britanic, pe 5 noiembrie 1605. Conspiratorii aveau de gînd, de asemenea, să răpească toţi copiii regelui, care nu se aflau în clădirea Parlamentului şi să stîrnească o revoltă. Gunpowder a fost unul dintre numeroasele comploturi nereuşite împotriva regelui James I şi a fost urmat de Main Plot şi Bye Plot, în 1603.

Pe coperta cărţii, intitulată “A True And Perfect Relation Of The Whole Proceedings Against The Late Most Barbarous Traitors, Garnet A Jesuit And His Confederates” şi care prezintă sfîrşitul conspiratorilor, se poate vedea obrazul unei fantome, dacă este privită dintr-un anumit unghi. Cartea a fost publicată în 1606, la cîteva luni după ce preotul iezuit Henry Garnet a fost capturat şi executat pentru rolul său în complot.

Proprietarul cărţii, care a ţinut să rămînă anonim, a declarat că şi-ar dori ca acest obiect rar şi bizar să intre în posesia unui muzeu, pentru a fi văzut de multă lume. Acesta crede că semnele de pe piele au fost provocate de torturi. Pe copertă se poate citi o inscripţie în limba latină, “penitenţa severă pedepseşte carnea”, care vrea să arate oamenilor ce s-a întîmplat cu victima. În muzeele lumii există cîteva alte cărţi ale căror coperte sînt acoperite cu piele umană. Practica se numeşte chiar legarea cărţilor în piele de om, legătorie antropodermică. Această practică s-a mai utilizat în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, cînd rechizitoriile proceselor de crimă erau legate în pielea asasinului.