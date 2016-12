Carte de peste şapte tone, pentru a denunţa birocraţia

Un avocat brazilian a depus, marţi, cea mai mare carte din lume, după părerea lui, care cântăreşte 7,5 tone, în faţa Congresului din Brasilia, pentru a denunţa birocraţia fiscală din această ţară sud-americană. Având o lungime de peste doi metri şi 41.266 de pagini, cartea prezintă cele peste patru milioane de reglementări fiscale cu care companiile şi cetăţenii brazilieni se confruntă în fiecare zi, a declarat iniţiatorul acestui protest inedit, avocatul Vinicios Leoncio. ”Scopul meu este de a invita societatea să reflecteze; ţara are nevoie de un nou model care să uşureze viaţa companiilor şi contribuabililor”, a adăugat avocatul. ”Brazilia este lider absolut în birocraţia fiscală, potrivit unui studiu care include 183 de ţări. O companie braziliană are nevoie, în medie, de 2.600 de ore pe an pentru a-şi finaliza documentele necesare, în comparaţie cu media de 180 de ore din Europa. Este mai rău decât în Mozambic, Etiopia şi Sierra Leone: în Brazilia sunt create 35 de norme fiscale pe zi”, a precizat Vinicios Leoncio.

Cartea intitulată ”Patria iubită" va fi depusă cu ajutorul unui camion şi în faţa porţilor Parlamentului, însoţită de un grup de parlamentari care militează pentru "debirocratizare", în condiţiile în care o serie de proiecte de reformă fiscală ”dorm” de mai multe decenii în sertare. ”Ori Brazilia va pune capăt birocraţiei, ori birocraţia va pune capăt Braziliei”, a declarat Valdir Collatto, liderul grupului de 200 de parlamentari care luptă pentru eliminarea birocraţiei din această ţară.