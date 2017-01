Cartea pentru copii care a scandalizat internetul. Incredibil ce scrie în ea!

13:12:12 / 09 Mai 2016

Cine este „Internetul”?

Am citit mai sus: „O astfel de carte a scandalizat internetul în ultimele zile, după ce o utilizatoare, Oana B., a publicat .o fotografie pe pagina ei de Facebook în care este înfățișată coperta cărții cu povești de educație financiară pentru copii care se numește ”Când voi fi mare, voi fi bogat”. Prima întrebare pe care mi+am pus+o dupa ce am citit articolul a fost: dar CINE ESTE INTERNETUL, şi CUM şi CE a exprimat EL dupa ce a fost scandalizat... Va fi fiind o persoana, deoarece nu orice se poate scandaliza, lucrurile, retelele sociale cu siguranţa, NU, Persoanele, da. Si care este obiectul indignarii? Ce anume a putut scandaliza atat de tare PE UN LUCRU, PE o RETEA SOCIALA, ba chiar pe TOT INTERNETUL incat sa+i dea statutul de persoana. O carte! O carte de educatie financiara pentru copii! Si de aici incepe nebunia semantica. Ce e aia bogatie, Ca ăia micii ar trebui sa fie deprinsi cu altfel de bogatie decat cea baneasca, etc... Dar este rolul unei carti de educatie financiara sa educe copii privind bogatia spirituala? Nu discut aici valoarea cartii. Nu este nici locul si nici treaba mea. Discut confuzia. Sigur ca dragostea este nepretuita, dar daca pe mine m+ar fi invatat cineva care este PRETUL BANULUI de mic, poate ca nu mi+as mai vinde atat de ieftin puterea de munca si as avea acum bani sa imi cumpăr Istoria religiilor, pe care de mult mi+o doresc în biblioteca. Sau nu as mai amana la fiecare chenzina achiziţia Scării Sfantului Ioan Scararul, carti pe care nu le+am putut niciodata citi decat fragmentar, caci a trebuit mereu sa le inapoiez proprietarilor. Exista o masura in toate. Altfel ne vom scandaliza la tot pasul pe internet si ca iarba nu este la fel de verde ca altadata, si vom uita ca trebuie sa facem ceva, sa sadim iarba, sau sa lasam pe altii s+o faca, daca noi am uitat ca si uarba face seminte.