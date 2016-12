Cartea Roşie a psihologului Carl Jung, expusă în premieră la New York

Considerată drept una dintre operele majore în domeniu, Cartea Roşie a psihologului elveţian Carl Jung, care a trăit între anii 1875-1961, a fost expusă, în premieră, într-un muzeu din New York, începînd de miercuri, aceeaşi zi în care a fost tipărită în facsimil de o editură americană. Manuscrisul de 205 pagini, scris în limba germană şi legat în piele roşie, al cărui titlu original este “Liber Novus”, conţine numeroase ilustraţii care reamintesc de manuscrisele iluminiştilor din Evul Mediu.

Scrisă între 1914 şi 1930 şi considerată sursa întregii opere a lui Carl Jung, această operă va fi expusă pînă pe 25 ianuarie 2010, la Rubin Museum of Art din New York. În Cartea Roşie, aşa cum îi spunea chiar autorul, Carl Jung descrie explorarea propriului subconştient. Cartea nu a fost niciodată accesibilă publicului larg. Expunerea acestei cărţi la New York coincide cu prima ei lansare în librării, în facsimil, realizată de editura americană W.W. Norton & Company. Cartea este însoţită şi de o traducere în limba engleză.

După moartea lui Carl Jung, în 1961, preţioasa carte a rămas la familia psihologului elveţian, care a refuzat să o publice sau chiar să o prezinte studenţilor. În cele din urmă, familia Jung a acceptat publicarea operei. Cartea Roşie este un ghid de călătorie, o călătorie în subconştientul autorului, el însuşi fiind naratorul acestei lucrări ce aparţine atît domeniului literar, cît şi celui ştiinţific. Cartea este produsul unei metode introspective, concepută de Carl Jung şi cunoscută sub numele de “imaginaţie activă”. Lucrarea prezintă rezultatul acestei călătorii interioare, prin intermediul cuvintelor şi ilustraţiilor. Toţi psihologii din lume erau la curent cu existenţa acestei lucrări a discipolului lui Sigmund Freud şi în cele din urmă principalul rival, însă doar cîteva zeci de persoane au avut şansa de a putea să o consulte. Tot la New York sînt expuse şi Cărţile Negre, care conţin ideile şi fanteziile psihologului elveţian, care au condus la apariţia Cărţii Roşii.