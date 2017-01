Volumul „Sway, ritmuri demonice\" de Lazar Zachary, inspirat din povestea trupei Rolling Stones, a apărut, recent, în colecţia „Funky Fiction\" a editurii Pandora M (grupul editorial Trei). Cartea a fost tradusă din limba engleză de Raluca Dumitru.

„Sway, ritmuri demonice\" este povestea grupului Rolling Stones, reconstruită literar. Deşi cartea se inspiră din realitate, ea este, mai degrabă, o biografie ficţionalizată, însoţită de descrieri spectaculoase ale boemei şi atmosferei culturale din anii \'60. Muzică, dependenţă de droguri, promiscuitate, nihilism, amoruri extreme şi crime misterioase - toate acestea sînt coordonate ale unei atitudini rebele faţă de o lume aflată în schimbare. Zachary Lazar a luat titlul romanului din cîntecul cu acelaşi nume al lui Keith Richards, interpretat de Mick Jagger pe albumul „Sticky Fingers\".

Legendara trupă Rolling Stones a fost formată la Londra, în 1962. Cu figuri legendare, care s-au remarcat atît prin talentul muzical, cît şi prin viaţa tumultuoasă - vocalul Mick Jagger şi chitaristul Keith Richards -, Rolling Stones a lansat 55 de albume şi compilaţii şi au avut 37 de piese în top-10 singles. În 1989, trupa a intrat în Rock and Roll Hall of Fame, iar în 2004, revista Rolling Stone i-a clasat pe locul al patrulea în 100 Greatest Artists of All Time. Trupa a vîndut peste 200 de milioane de albume în întreaga lume.