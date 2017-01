Cartel Alfa îi cere lui Băsescu să nu promulge Legea zilierilor

CNS \"Cartel Alfa\" îi solicită preşedintelui Traian Băsescu, într-o scrisoare dechisă făcută publică ieri, să nu promulge Legea zilierilor şi să o restituie parlamentului, pentru a opera modificări în concordanţă cu principiile şi drepturile fundamentale constituţionale. Potrivit sindicaliştilor, Legea privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri aduce grave prejudicii materiale unei întregi categorii de lucrători din România, deoarece reglementează o discriminare economică între zilieri şi angajaţii cu contract individual de muncă şi o evaziune fiscală sub acoperire legală din partea celor care angajează persoane pentru munci necalificate, indiferent de domeniul de activitate al acestora - agricultură, cultură sau activităţi portuare. Principala prevedere criticată de sindicalişti este aceea prin care se stabileşte că venitul net al zilierilor nu poate să fie mai mic de 2 lei/oră sau mai mare de 10 lei/oră. \"Vă sesizăm că plata cu minimum 2 lei/oră încalcă dispoziţiile legale în vigoare privind egalitatea cetăţenilor şi nediscriminarea, întrucât valoarea acestei remuneraţii este sub valoarea salariului minim tarifar orar de 3,94 lei stabilit de Guvern pentru salariatul necalificat angajat cu contract individual de muncă. Plata cu 2 lei/ oră face ca veniturile unui lucrător zilier să fie sub nivelul salariului minim pe economie, ceea ce încalcă principiul remuneraţiei egale pentru muncă egală, şi în acelaşi timp este forma prin care angajatorii care vor utiliza zilieri vor avea posibilitatea de a frauda „legal“ veniturile statului, plătind un impozit mai mic. (...) Vă mai sesizăm că punerea unui plafon maxim de 10 lei/oră este, de asemenea, o formă premeditată de fraudă fiscală. Este anormal ca printr-o lege să se prevadă că un lucrător necalificat (muncitorul zilier prestează NUMAI muncii necalificate) poate să fie plătit cu un salariu egal cu salariul mediu pe economie. O valoare atât de mare conduce la prezumţia că grupuri de interese doresc să utilizeze această lege în vederea dezvoltării fraudei fiscale, prin neplata contribuţiilor de asigurări sociale\", se arată în scrisoarea trimisă şefului statului. Cei de la Cartel Alfa consideră că aceste prevederi ale legii creează un mediu favorabil abuzurilor faţă de lucrătorii zilieri şi subminării contribuţiilor la bugetul statului.