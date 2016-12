Cartel Alfa respinge ideea introducerii sistemului de coplată în Sănătate

Cartel Alfa respinge categoric ideea introducerii sistemului de coplată a serviciilor medicale, în forma prezentată, prin tichete de sănătate, considerînd că acesta este, de fapt, un mod de a creşte fiscalitatea pentru servicii medicale pe care cetăţeanul le plăteşte deja la Fondul de sănătate. „Suma de pînă la 600 de lei pe an, cu care un cetăţean trebuie să îşi achite, începînd din toamnă, serviciile medicale la care apelează, reprezintă practic suprafiscalizarea, cu cel puţin 42%, a acestor servicii de interes general. În plus, un serviciu gratuit se transformă automat într-un serviciu privat, mărind nivelul cheltuielilor individuale, într-un an în care puterea de cumpărare scade alarmant”, arată Cartel Alfa. De aceea, sindicaliştii de la Cartel Alfa nu sînt de acord cu măsura propusă de Ministerul Sănătăţii şi cer anularea de urgenţă a iniţiativei. Aceştia atrag atenţia că proiectul privind sistemul de coplată a serviciilor medicale nu s-a realizat ca urmare a dialogului social şi că sistemul propus pune sub semnul întrebării garantarea unui serviciu de strictă necesitate pentru fiecare cetăţean. Reprezentaţii Cartel Afla recunosc existenţa unor carenţe financiare în sistemul de săănătate, care trebuie rezolvate, fără a se creşte fiscalitatea asupra contribuabilului. În schimb, sindicaliştii propun o gestionare corectă şi transparentă a Fondului de sănătate, fără transferuri către alte activităţi care sînt, de fapt, responsabilitatea bugetului de stat şi stabilirea unui pachet corect de servicii complementare pentru asistenţa plătită.