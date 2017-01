Cartele preplătite... doar cu buletinul!

11:12:18 / 10 Aprilie 2014

Asa si, se va stopa terorismul?

Ideea e clara: ce nu sunteti in stare a gestiona, INTERZICETI! Sunteti prosti. DE LA TELEFON PUBLIC CINE-TI INREGISTREAZA ACTUL DE IDENTITATE? E o norma U.E.??? La fel ca in cazul oricarei legi TREBUIE SA MENTIONATI NORMATIVA U.E. CAND FACETI REFERIRI LA EA!!! Politicienilor, cred ca mancati cacat la fel ca si-n alte cazuri, cand, NEavand argumente ata dat vina pe U.E. DUPA CE CA NE INREGISTRATI ABUZIV ACUM VRETI SI C.N.P.? CAND VA VENI ZIUA IN CARE NE VETI OBLIGA SA FACEM CERERE CA SA PUTEM VORBI INTRE NOI? CA IN SPATII PUBLICE NU NE PUTEM INTALNI MAI MULTI FARA APROBARE... "DE MITING"! PENTRU LIBERTATE AU MURIT OAMENI IN '8 9! CA ALTFEL IL PASTRAM PE Ceausescu SI SECURITATEA LUI CARE EXISTA PREVAZUTA SI-N LEGE, NU PE-A VOASTRA ASCUNSA, ILEGALA SI OCULTA!!! IMI VOI CUMPARA CARTELE DIN BULGARIA, SAU STATIE DE EMISIE RECEPTIE si n-aveti decat sa-i falimentati pe toti astia cu retele si TOTI OPERATORII ECONOMICI AXATI PE TELEFOANE. Asa cum ati falimentat industria Audio-Video cu C.D.-urile si D.V.D.-urile (care la Bulgari exista si o duce bine MOTIV PENTRU CARE PANA SI Costi Ionita ISI FACE AFACERILE LA EI!). PENTRU CA, IN ACELE CONDITIA, CEREREA DE CARTELE SI TELEFOANE VA SCADEA CU MAI MULT DE 5 0 %, CLIENTII ALEGAND SA MEARGA PE ABONAMENTE UNDE-SI VOR LUA UN TELEFON LA CATIVA ANI CU OFERTA DIN ABONAMENT! O veti lua in bot, INCOMPETENTILOR ASA DUPA CUM ATI FALIMENTAT TOT! Bai P.S.D.-istilor, ASTA NU MAI E ABUZ (pentru ca sunteti prosti ca e legal?)? M A I M U T O I L O R, cuba si coreea de nord, valea!