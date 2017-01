Cartier de vile, în pericol din cauza unui incendiu de vegetație

Clipe de groază trăite ieri de constănțenii care locuiesc pe strada Barbu Ștefănescu Delavrancea, din zona Eden, după ce un incendiu de vegetație uscată a amenințat să se extindă la casele lor. Disperați, oamenii au sunat la 112 și au făcut tot posibilul pentru a ține la distanță flăcările ce se apropiau de imobile. „Eram în curte și inițial am crezut că vecinii au dat foc la gunoaie sau la buruieni. În scurt timp, mi-am dat seama că ceva mai grav se întâmplă și am mers la un vecin din capătul străzii. Când am ajuns la el, mi-a spus că deja a sunat la pompieri. Am venit acasă și am scos furtunul și lopețile. Am început să udăm iarba uscată din spatele casei și să facem un șanț ca să nu se apropie flăcările de gard. Focul era la cinci metri de casă“, a povestit Rareș Macovei. Localnicii spun că pompierii au ajuns foarte greu la intervenție. "Au venit foarte târziu. Dacă nu eram noi acasă, sigur ne lua foc locuința. Am rupt două lopeți până au venit ei. Eu abia mai pot să respir din cauza fumului“, a declarat Andrei Gâlcă.

„AU VENIT GREU“ Locatarii susțin că au sunat de nenumărate ori la pompieri. „Au venit foarte greu. Eu i-am tot sunat să-i întreb unde se află și ei îmi răspundeau că sunt pe drum. Puteam să ardem ca șobolanii“, a declarat Delia Macovei. Pe de altă parte, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea“ spun că militarii au ajuns la fața locului în doar câteva minute. „Apelul a fost primit la ora 15.57, iar șase minute mai târziu o autospecială de la Detașamentul Constanța Palas a ajuns la intervenție. Pentru că incendiul se propaga foarte rapid, din cauza vântului, au fost trimise în zonă alte două echipaje“, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU „Dobrogea“, plt. Daian Hagi. Flăcările au mistuit vegetația uscată de pe o suprafață de 15 hectare. Pompierii fac verificări pentru a stabili cauza incendiului.