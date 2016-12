Cartierul bucureștean Drumul Taberei nu va rămâne fără căldură

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a dispus ca RADET București să nu întrerupă furnizarea agentului termic în cartierul Drumul Taberei, așa cum a cerut Metrorex, se arată într-un comunicat al municipalității transmis sâmbătă.

"RADET anunță că nu va opri furnizarea agentului termic pentru apă caldă și căldură în cartierul Drumul Taberei (pentru imobilele din perimetrul străzilor Sibiu, 1 Mai și Drumul Taberei), la cererea Metrorex, așa cum se anunțase ieri", relevă sursa citată.

Firea a dispus efectuarea unei investigații de către Corpul de control al Primarului în legătură cu solicitarea inițială a Metrorex către RADET de a sista trei zile agentul termic pe timpul iernii, pentru lucrări care trenează de peste trei ani de zile, se arată în comunicat.

În cadrul controlului s-au verificat toate documentele prin care s-a cerut de către Metrorex întreruperea temporară a furnizării apei calde și a agentului termic pentru încălzire pentru executarea unor lucrări.

"Ca Primar General al Capitalei am considerat că ar fi fost normal ca aceste lucrări să fie executate în lunile de vară, deoarece alimentarea cu agent termic pentru încălzire și apă caldă nu poate fi întreruptă în sezonul rece, fiind o componentă importantă a infrastructurii strategice naționale. Am obligația să mă asigur că fiecare acțiune care ar putea aduce atingere drepturilor locuitorilor Capitalei este bine argumentată și susținută de documentele necesare. Nu ne putem juca cu drepturile locuitorilor Bucureștiului. De aceea, am decis că RADET nu va întrerupe furnizarea agentului termic", a spus Gabriela Firea.

Edilul general a informat că va iniția întâlniri periodice cu reprezentații Metrorex, ai Ministerului Transporturilor sau cu cei ai altor instituții care desfășoară investiții similare pentru a veni în sprijinul activităților, astfel încât să nu fie afectată nici continuitatea serviciilor publice, se mai arată în comunicatul Primăriei Municipiului București.