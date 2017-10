Cartierul închiriat! Tomis Nord, asaltat de studenţi în extrasezon

Sezonul de vară a fost o adevărată mană cerească pentru cei care au scos la închiriat camere sau apartamente în apropierea stațiunii Mamaia. Speriați de prețurile piperate de la hoteluri, dar și de la restaurante, turiștii s-au orientat către particulari. Bani mai puțini, bucătărie la dispoziție și un regim mai relaxat în privința condițiilor de conduită. Fumat în interior, muzica mai tare și vizite din exterior fără să te oprească cineva la recepție. În plus, spre deosebire de anii trecuți, numărul celor care fluturau chei la marginea drumului, cu oferte de închiriere, a scăzut. Piața s-a mutat pe online, unde doritorii pot vedea și condițiile de cazare, ceea ce a mărit nivelul de încredere. Cu buzunarele pline după o vară fructuoasă, proprietarii au schimbat registrul odată cu venirea toamnei. Apartamentele și camerele puse la dispoziție în regim hotelier s-au transformat în case primitoare pentru studenții veniți din toată țara să învețe la Constanța.

NU-ȘI MAI CUNOSC VECINII

Aflat lângă poarta de intrare în stațiunea Mamaia, cartierul Tomis Nord abundă de turiști în mijlocul verii, multitudinea de mașini cu numere din alte județe fiind un semn cât se poate de clar că apartamentele din această zonă încep să se transforme într-o investiție profitabilă. Toamna, locurile de parcare se eliberează, dar cartierul rămâne pe mâna chiriașilor. Locul celor veniți în vacanță este luat de studenți, marele avantaj fiind distanța mică față de campusul Universității „Ovidius“, aflat pe malul lacului Siutghiol. Drept urmare, sunt blocuri în zona Cireșica sau Tic-Tac unde mai mult de jumătate dintre apartamente sunt închiriate tinerilor "învățăcei". Iar proprietarii celorlalte imobile, mulți ajunși la vârsta pensionării, nu sunt tocmai mulțumiți. "Nici nu mai știm care ne sunt vecinii. Apar tot timpul fețe noi, vin tot felul vizitatori și este gălăgie până târziu în noapte. Nu toți chiriașii fac probleme, dar sunt unii care nu ne respectă și nici nu sunt interesați de normele de conviețuire. Lasă gunoiul în fața ușii cu zilele, trântesc ușile la ore imposibile și nici măcar nu salută", se plânge o pensionară care trăiește de aproape patru decenii în Tomis Nord. Din acest motiv, la avizierele blocurilor au apărut mesaje din partea administratorilor: "Dragi chiriași, vă rugăm să păstrați liniștea și să vă comportați respectuos!".

AU CRESCUT CHIRIILE!

Cererea mare, dar și trendul ascendent al prețurilor apartamentelor au dus și la creșterea consistentă a chiriilor în Tomis Nord. Dacă, în anii trecuți, pentru un apartament cu două camere, micuț și cu condiții decente se solicita o sumă până la pragul de 200 de euro pe lună, în această toamnă se găsesc cu greu astfel de oferte sub 250 de euro. Iar o garsonieră cu o suprafață destul de mică le scoate de buzunar studenților în jur de 180 de euro. "Chiriile sunt destul de mari ca să poți închiria un apartament sau chiar o garsonieră de unul singur. Eu am avut norocul să găsesc o colegă cu care să împart o locuință cu două camere și așa îmi pot permite. Banii de chirie și pentru întreținere vin de la părinți, dar sper să-mi găsesc și ceva de muncă pentru a avea și bani de buzunar", explică o studentă din Tulcea, care a închiriat un apartament cu două camere în zona Tic-Tac. Pe lângă prima lună de chirie, a plătit 250 de euro garanție, dar se bucură de faptul că are bucătăria complet utilată, mașină de spălat și, foarte important, internet prin Wi-Fi. "Cel mai mare avantaj este că sunt la zece minute de mers pe jos față de facultate", adaugă aceasta.

PROMOȚII APROAPE DE PLAJĂ

O altă zonă intrată puternic pe piața chiriilor, cu ținta clară spre studenți, este Mamaia. Culmea, pe site-urile imobiliare se găsesc numeroase oferte pentru partea de nord a stațiunii, cea considerată de lux. În această zonă s-au construit foarte multe blocuri în ultima perioadă, iar majoritatea apartamentelor au fost cumpărate de investitori din alte orașe, tocmai pentru a fi oferite pentru închiriere. Pentru a obține niște bani și pentru perioada de iarnă, proprietarii sunt dispuși să lase din pretenții. La fel și pensiunile sau hotelurile mai micuțe, construite pe porțiunea dintre Mamaia și Năvodari. "Venim în ajutorul elevilor și studenților de la malul Mării Negre cu oferte de nerefuzat, punând la dispoziție spre închiriere camere duble, garsoniere și apartamente la prețuri promoționale", este mesajul postat pe site-urile imobiliare. Astfel, se găsesc camere de închiriat la vilele din nordul stațiunii pentru 130 de euro, dar și apartamente la prețul de 200 de euro. Sunt însă și dezavantaje. Cele mai importante - problemele legate de transportul spre oraș și lipsa magazinelor.