Cârtiţa a decis: şase săptămâni de iarnă!

Pe 2 februarie se serbează Ziua Cârtiţei în SUA, o sărbătoare tradiţională care îl are în centrul atenţiei pe Phil, un hârciog despre care locuitorii cred că poate prezice vremea. Regula este una simplă: dacă Phil iese din bârlog şi îşi vede umbra, urmează încă şase săptămâni de iarnă. În caz contrar, primăvara bate deja la uşă. Din 1886, când a fost instituită această tradiţie, Phil a prezis de cele mai multe ori o iarnă lungă. Ieri, hârciogul a rămas fidel acestei preziceri după ce şi-a văzut umbra.

De 128 de ani, în fiecare dimineată de 2 februarie, Phil este scos din cuşca în care stă 364 de zile pe an. Dacă hârciogul îşi vede umbra şi fuge înapoi în cuşcă, e semn că iarna va mai dura. În schimb, dacă petrece mai mult timp alături de miile de oameni veniţi să îl vadă, atunci e clar că primăvara este foarte aproape. Tradiţia este respectată cu sfinţenie an de an şi a intrat deja în folclorul american. Obiceiul a fost adus de imigranţii germani care au populat zona actualului stat american Pennsylvania, undeva la începutul anilor 1700. Legenda spune că primul animal care le-a ieşit în cale nemţilor plecaţi în căutare de arici a fost un hârciog şi, de atunci, acesta a fost animalul folosit pentru cea mai aşteptată şi neobişnuită prognoză meteo din SUA.

Şi numele de Phil are povestea lui. Rozătoarea a fost botezată după un conducător de trib indian, cunoscut de englezi sub numele de Regele Filip. Tradiţia din Pennsylvania a devenit celebră în toată lumea abia din anul 1993, după lansarea comediei romantice „Groundhog Day / Ziua Cârtiţei“, în care personajul lui Bill Murray retrăieşte această zi la nesfârşit. În România, ursul este cel care prezice vremea. În fiecare an, pe data de 2 februarie este sărbătorită, din timpuri străvechi, Stretenia sau Ziua Ursului.