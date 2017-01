Cartonaşele galbene din sezonul regulat se anulează în play-off și play-out

Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal (FRF), a aprobat, luni, modificarea Regulamentului Disciplinar, astfel încât cartonaşele galbene încasate de jucători din primele două ligi în sezonul regulat să nu conteze pentru fazele de play-off şi play-out. „Aprobă cu unanimitate propunerea LPF cu privire la modificarea / completarea dispozițiilor art. 40 din Regulamentul Disciplinar, cu amendamentul că sfera de aplicabilitate a dispozițiilor art. 40 se extinde și asupra Campionatului Național Liga a 2-a. Art. 40 va avea următorul conținut: Alin. 3. Avertismentele primite în sezonul regulat al Campionatului Național Liga I și Liga a 2-a nu vor fi preluate în jocurile din play-off / play-out. Alin. 4. La jocurile de baraj din faza a III-a a Campionatului Național Liga 1 și Liga a 2-a nu se va ține cont de avertismentele primite de jucători în fazele anterioare, pentru niciuna dintre echipele între care se dispută meciurile”, se arată pe site-ul FRF.

Totodată, Comitetul Executiv a luat act de propunerile privind sporirea numărului de jucători tineri în competiţiile de fotbal. „Ia act de informarea efectuată de FRF cu privire la situația juniorilor U21 - U23 la nivelul campionatelor naționale în România și pachetul de măsuri care vor conduce la creșterea numărului de jucători la această grupă de vârstă cu titlu de propunere, care urmează a fi comunicată spre analiză: Liga a 3-a - obligativitate 3 jucători U19, Liga a 2-a - obligativitate 3 jucători U21, Liga 1 - obligativitate 1 jucător în teren U21, Liga a 4-a - echipele care vor să participe la baraj să îndeplinească aceleași condiții, cluburile din Liga 1, Liga 2 și cele din Liga elitelor U19 să aibă posibilitatea formării unei echipe-satelit în Liga a 3-a direct, introducerea dublei legitimări”, notează sursa citată.

Următoarea ședință a Comitetului Executiv al FRF va avea loc la 22 ianuarie 2016, de la ora 12.00.

ARGĂSEALĂ CREDE CĂ ASTRA NU VA RENUNȚA SĂ LUPTE PENTRU TITLU

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FC Steaua București, Valeriu Argăseală, a declarat, luni, la Casa Fotbalului, că nu crede că Astra Giurgiu nu va mai lupta pentru câştigarea titlului de campioană în play-off-ul Ligii 1.

„Noi trebuie să tratăm Astra ca pe o echipă care este în fruntea competiţiei. Faptul că declară că vând jucătorii nu înseamnă că se va şi întâmpla. Eu nu aş miza pe faptul că Astra nu va mai fi în lupta pentru titlu”, a afirmat Argăseală. Oficialul FC Steaua a mai spus că gruparea „roş-albastră” nu a parafat deocamdată niciun contract cu vreun jucător nou: „Nu am semnat cu nimeni până acum. Dar e normal, în fiecare vară şi iarnă se discută despre transferuri. Nici nu apucăm să terminăm campionatul şi încep discuţiile. Este adevărat că vom discuta, dar până acum nu am făcut-o. Vor fi discuţii cu foarte mulţi jucători, nu are rost să spunem că au fost cu cineva. Probabil că în luna ianuarie se vor finaliza”.