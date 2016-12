Carul alegoric al lui Cezar, arenă pentru gladiatori

Paradele carelor alegorice din Mamaia trec la un alt nivel. Tot mai mulți designeri și coregrafi sunt interesați să își pună amprenta asupra acestor parade, care sunt urmărite live în stațiunea constănțeană de peste un milion de turiști și localnici pe sezon. Prima paradă din acest an va avea loc pe 5 iulie și-l va avea ca protagonist pe primarul Constanței, Radu Mazăre, care îl va impersona pe Cezar. Pregătirile pentru paradă sunt în toi, după cum a anunțat Mazăre ieri: „Căutăm acum luptători pentru că, la carnavalul în care îl interpretez pe Cezar, va fi şi o luptă de gladiatori. Vor fi prezentate şcoli de gladiatori, echipamente şi o luptă. Pentru luptători căutăm în toată ţara, pentru că noi nu avem oameni care să ştie să se bată cu sabia precum gladiatorii. Avem ardeiaşi, K1, K2, dar unii care să se lupte ca şi gladiatorii cu săbii şi cu scuturi nu avem“. Anul acesta, Primăria va avea propriul car alegoric, amenajat pe șasiul unui autobuz RATC dezafectat, care va concura cu cele ale cluburilor din stațiune. Modul atipic prin care Constanța a promovat și promovează turismul în stațiune nu este apreciat de toată lumea, indiferent de succesul vădit pe care stațiunea l-a avut în ultimii ani. Mai nou, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării organizează, săptămâna viitoare, audieri pe tema campaniei de promovare a stațiunii. Mazăre a anunțat că el nu va merge la audieri: „Va merge preşedintele Asociației de Promovare, Corina Martin, pentru că ei sunt cumpărătorii. O să meargă şi cu avocat. Am discutat pe această temă şi am extras câteva reclame care se difuzează la ora actuală în România şi care sunt de zece ori mai sexoase sau sexiste, de zece ori mai discriminatorii decât campania noastră. Mamaia e o stațiune pe care am făcut-o să funcţioneze în România şi toată lumea ţipă, dar sunt obişnuit“.