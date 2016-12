Casă a lui Frank Sinatra, scoasă la vânzare

Somptuoasa reşedinţă din cartierul Holmby Hills din Los Angeles în care a locuit cântăreţul Frank Sinatra la sfârşitul anilor 1940 a fost scoasă la vânzare de actualul ei proprietar. Actualul proprietar al vilei şi al domeniului pe care se află aceasta este Brad Grey, director executiv al studiourilor Paramount Pictures, iar preţul cerut de acesta pentru domeniu este de 19.995.000 de dolari. Vila este înconjurată de un teren asemănător unui parc, care se întinde pe o suprafaţă de 8.700 metri pătraţi. Proprietarul ei deţine şi 20 de locuri de parcare, un teren privat de tenis, o piscină şi o locuinţă pentru şofer. Casa, ridicată în stil mediteranean, are şapte dormitoare, patru principale şi trei pentru angajaţi, şi a avut nevoie de o renovare consistentă în 2011. Vila are două biblioteci şi o seră.

Frank Sinatra a trăit în această casă, pe care a cumpărat-o cu 250.000 de dolari, la sfârşitul anilor 1940. Printre vecinii acestei proprietăţi se află actorul Danny DeVito şi soţia sa, actriţa Rhea Perlman, şi familia producătorul de televiziune William Bell, creatorul serialelor „Young and Restless / Tânăr şi neliniştit” şi „The Bold and the Beautiful / Dragoste şi putere”.