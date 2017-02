Casa Albă a interzis accesul CNN, New York Times şi Politico la o întâlnire cu presa

Reprezentanţii Casei Albe au decis vineri seară să interzică prezenţa mai multor instituţii de presă la o informare prezidenţială cu uşile închise. Printre instituţiile mass-media vizate se numără CNN, New York Times, Los Angeles Times şi Politico, relatează jurnaliştii CNN. Interdicţia a fost aplicată pentru o informare mai puţin formală decât sesiunile tradiţionale de întrebări şi răspunsuri de la Casa Albă. În schimb, au avut acces la informare instituţiile de presă conservatoare, precum Breitbart News, The Washington Times şi One American Network. Jurnaliştii Associated Press şi Time au decis să boicoteze informarea din cauza interdicţiei impuse în cazul CNN, Politico şi NY Times. Inclusiv Asociaţia Corespondenţilor de la Casa Albă a protestat deschis faţă de această decizie controversată. ”Niciodată în lunga noastră istorie, în care am acoperit multe administraţii şi diferite partide, nu a existat o asemenea situaţie la Casa Albă. Protestăm puternic excluderea New York Times şi a altor organizaţii de presă. Accesul liber al presei la un guvern transparent este de sigur un interes crucial al naţiunii”, a declarat editorul executiv al NY Times, Dean Baquet. Donald Trump a criticat dur presa într-un discurs rostit la reuniunea conservatorilor Conservative Political Action Conference (CPAC). Miliardarul republican a reiterat că mass-media este un „duşman al poporului” şi a cerut publicaţiilor să nu mai citeze surse sub acoperirea anonimatului. „Presa lipsită de onestitate” va spune că nu a fost „ovaţionat în picioare” niciodată, a spus Trump. „(Jurnaliştii – n.r.) sunt cei mai răi. Nu au surse, doar inventează”, a declarat preşedintele SUA.

Liderul de la Casa Albă a subliniat că presa nu ar trebui să mai folosească surse anonime, şi să dea numai ştiri din surse care pot fi citate. Potrivit AP, echipa prezidenţială furnizează de multe ori ştiri sub acoperirea anonimatului. De asemenea, el a acuzat CBS, ABC şi NBC că au publicat sondaje false, potrivit cărora el nu este popular, şi că „inventează o poveste falsă”. În plus, Trump a descris CNN drept "Clinton News Network".