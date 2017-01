Potrivit autorului cărţii “The Way of the World”, Ron Suskind

Casa Albă a recurs la un fals pentru a justifica invadarea Irakului

TELEGRAF Online O carte publicată marţi dezvăluie faptul că administraţia de la Washington a cerut CIA să falsifice o scrisoare scrisă de mînă şi adresată de directorul serviciilor irakiene de informaţii fostului lider Saddam Hussein pentru a putea acuza regimul de la Bagdad de colaborare cu al-Qaida. Ron Suskind, autorul cărţii “The Way of the World”, care a fost lansată ieri, susţine că presupusul fals, infirmat cu vehemenţă de Casa Albă, era menit să sugereze o legătură între fostul regim irakian şi gruparea al-Qaida, pentru a justifica invadarea statului din Golful Persic. Autorul dezvăluie, de asemenea, că adminstraţia Bush deţinea informaţii de la un oficial de rang înalt din serviciile de securitate irakiene potrivit cărora nu există arme de distrugere în masă în Irak, informaţii transmise la timp pentru a putea preveni o invazie. Potrivit lui Suskind, administraţia Bush s-a aflat în contact cu directorul serviciilor irakiene de informaţii, Tahir Jalil Habbush al-Tikriti, în ultimii ani ai regimului Hussein. “Casa Albă a inventat o scrisoare de la Habbush către Saddam Hussein, datată 1 iulie 2001”, scrie Suskind în cartea sa. “Scrisoarea preciza că Mohammad Atta, organizatorul atentatelor de la 11 septembrie, s-a pregătit pentru misiunea sa în Irak, sugerînd astfel că exista o legătură operaţională între Saddam şi al-Qaida, asociere pe care vicepreşedintele ceruse CIA să o dovedească după atentatele de la 11 septembrie, pentru a justifica invadarea Irakului. Nu există o astfel de legătură”, adaugă autorul. Casa Albă a respins informaţiile vehiculate de Suskind.

