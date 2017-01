Casa Albă, de vânzare

Cea mai nouă copertă a prestigioasei reviste “Time” oferă o imagine deloc flatantă pentru campania electorală prezidenţială în plină desfăşurare în SUA, în condiţiile unui climat de criză economică din care americanul de rând este departe de a-şi reveni. Pe copertă apare imaginea Casei Albe cu un panou de genul celor folosite pe piaţa imobiliară americană, de altfel greu încercată de criză, pe care se poate citi “For Sale: Asking $2.5 billion”, în traducere, De vânzare: Se cer 2,5 miliarde de dolari. Coperta este o ilustraţie a articolului ”How to Buy the White House”, în traducere, Cum să cumperi Casa Albă, în care editorul Rick Stengel se referă la cea mai scumpă campanie electorală prezidenţială din istoria SUA. Încă din luna mai au apărut speculaţii că anul electoral 2012 va avea costuri istorice. La acea dată, ambii candidaţi, democratul Barack Obama şi republicanul Mitt Romney, îşi propuneau să strângă câte 800 de milioane de dolari, ceea ce ducea cheltuielile spre 1,6 miliarde de dolari. Între timp, fiecare şi-a depăşit estimările, iar editorii au ales suma de 2,5 miliarde de dolari către care urcă vertiginios cheltuielile de campanie. Ce reprezintă însă această sumă pentru a dispune de prestigiul şi de influenţa de a conduce cea mai puternică democraţie…